Grêmio anuncia saída de vice de futebol horas após despedida de Renato Gaúcho

Poucas horas após a saída de Renato Gaúcho, a direção do Grêmio anunciou mais uma baixa no clube nesta segunda-feira. Antônio Brum deixou o cargo de vice-presidente de futebol. O nome do substituto será definido "nos próximos dias", de acordo com a gestão do time gaúcho.

Brum atuava no departamento de futebol desde novembro de 2022, na época como diretor. Em julho do ano passado, foi alçado à posição de vice-presidente da área. "Foi um dos principais responsáveis pela elaboração do elenco que conquistou o Hexa e Heptacampeonatos do Gauchão e foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro em 2023", registrou o Grêmio.

"Ao término do jogo (de domingo), eu e o presidente Alberto Guerra conversamos por três minutinhos, sem querer plagiar o Renato. E venho comunicar que estou deixando a vice-presidência de futebol do Grêmio. Queria agradecer a todos pela convivência nesses mais de dois anos, acho que é bastante tempo", declarou Brum.

Renato Gaúcho deixou o clube ainda pela manhã, após reunião com o presidente gremista. De acordo com o Grêmio, o treinador pediu para não renovar seu contrato, que se encerra neste ano. O treinador afirmou que estava esgotado física e mentalmente após uma temporada do Grêmio abaixo do esperado.