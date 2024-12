Tenista Aryna Sabalenka é eleita 'Jogadora do Ano' da WTA pela primeira vez

A tenista belarussa Aryna Sabalenka recebeu, nesta segunda-feira, o prêmio de Jogadora do Ano da WTA pela primeira vez, após ganhar dois títulos de Grand Slam e terminar 2024 em primeiro lugar no ranking.

Em outros resultados de votação da mídia de tênis, Emma Navarro foi homenageada como 'Jogadora que Mais Evoluiu', Paula Badosa foi nomeada 'retorno di Ano', Lulu Sun foi a 'Revelação do Ano', e Sara Errani e Jasmine Paolini foram escolhidas como a 'Dupla do Ano'.

Sabalenka, de 26 anos, venceu o Aberto da Austrália em janeiro e o US Open em setembro, junto com outros dois títulos nesta temporada, vencendo 46 dos 70 jogos disputados, com quase US$ 10 milhões (R$ 60 milhões) em prêmios em dinheiro. Ela ultrapassou Iga Swiatek no topo do ranking em outubro.

Navarro estreou no top 10 da WTA em setembro, após fazer sua melhor sequência de Grand Slam no US Open, competição na qual eliminou a atual campeã Coco Gauff na quarta rodada antes de perder para Sabalenka na semifinal.

Navarro, de 23 anos, que cresceu na Carolina do Sul e venceu o campeonato de simples da NCAA de 2021 na Universidade da Virgínia, ganhou seu primeiro título de turnê em Hobart, Austrália, em janeiro, e passou da 32ª posição no ranking no início de 2024 para a 8ª no final.

Badosa ficou de fora da última metade de 2023 com uma lesão nas costas, mas a espanhola de 27 anos voltou perto do topo este ano, subindo para a 12ª posição no ranking, vencendo o título em Washington e igualando seu melhor resultado em um torneio de Grand Slam, ao chegar às quartas de final do US Open.

Sun saiu de fora do top 200 no ranking para 39, a melhor posição da carreira, destacada por uma exibição nas quartas de final em Wimbledon em julho e um segundo lugar no Monterrey Open em agosto. Sun, 23 anos, nasceu na Nova Zelândia, cresceu na Suíça e ajudou a Universidade do Texas a ganhar um campeonato de equipe da NCAA.

Errani e Paolini ganharam uma medalha de ouro em duplas para a Itália na Olimpíada de Paris e ajudaram seu país a ganhar a Billie Jean King Cup. Elas também chegaram à final de duplas de Roland Garros. Em simples, Paolini foi o segunda colocada no Aberto da França e em Wimbledon.