Bortoleto estreia na Sauber e faz 8º melhor tempo em teste da F-1; Drugovich é o 13º

Gabriel Bortoleto fez a sua estreia na Sauber nesta terça-feira. O brasileiro pilotou o carro da equipe suíça da Fórmula 1 pela primeira vez no teste de pós-temporada, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Bortoleto, que será titular do time em 2025, anotou o oitavo tempo do período da manhã, à frente do compatriota Felipe Drugovich, dono da 13ª melhor marca da sessão.

Bortoleto foi anunciado pela Sauber-Audi no mês passado como piloto titular para a temporada 2025 da Fórmula 1. Ele formará dupla com o experiente alemão Nico Hülkenberg, que deixou a Haas para reforçar a equipe suíça. No primeiro embate direto entre os dois, o brasileiro levou a melhor. Hülkenberg obteve apenas o 17º tempo, com 1min26s351.

O piloto do Brasil foi o oitavo, com 1min25s306, no embalo da conquista da Fórmula 2, no fim de semana passado. Ele foi campeão da principal categoria de acesso à F-1 logo em sua primeira temporada no campeonato, assim como fizera no ano passado, na Fórmula 3.

Foi a primeira vez que Bortoleto pilotou um carro de F-1 numa sessão oficial da categoria. Até então, ele havia testado apenas modelos antigos da McLaren, equipe da qual era piloto de testes até o fim da temporada, em sessões privadas.

Outro brasileiro na pista do Circuito Internacional de Yas Marina foi Felipe Drugovich. O piloto reserva da Aston Martin anotou o 13º tempo, com 1min25s819. Ele já havia pilotado no primeiro treino livre do GP de Abu Dabi, no fim de semana passado, quando recebeu elogios pela boa performance. Drugovich não obteve lugar no grid para a F-1 em 2025.

Os testes coletivos da F-1 são coordenados pela Pirelli para testar os pneus a serem utilizados na próxima temporada. As equipes podem usar um titular numa das sessões, mas precisam dar vaga aos novatos para a outra, realizada no período da tarde.

Nesta manhã, o mais veloz foi o espanhol Carlos Sainz Jr., em sua estreia pela Williams, equipe que defenderá a partir de 2025 após deixar a Ferrari. Ele foi seguido de perto por Charles Leclerc, do time italiano, e por Lando Norris, vencedor do GP de domingo e vice-campeão da temporada.

Entre outros titulares que foram para a pista pela manhã, George Russell apresentou o resultado mais abaixo do esperado, com o modesto 18º lugar, pela Mercedes. E o francês Esteban Ocon fez sua estreia pela Haas, após deixar a Alpine - foi dispensado antes da última etapa do campeonato. Ele registrou o pior tempo da sessão, com 1min27s903.

Confira os resultados dos testes da manhã em Abu Dabi:

1º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min24s435

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min24s561

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min24s678

4º - Jack Doohan (AUS/Alpine), 1min24s730

5º - Frederik Vesti (DIN/Mercedes), 1min25s159

6º - Pato O'Ward (MEX/McLaren), 1min25s201s

7º - Antonio Fuoco (ITA/Ferrari), 1min25s238

8º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min25s306

9º - Luke Browning (ING/Williams), 1min25s409

10º - Paul Aron (EST/Alpine), 1min25s561

11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min25s568

12º - Isack Hadjar (ARL/Red BulL), 1min25s605

13º - Felipe Drugovich (BRA/Aston Martin), 1min25s819

14º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min26s016

15º - Jak Crawford(EUA/Aston Martin), 1min26s066

16º - Ayumu Iwasa (JAP/RB), 1min26s251

17º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min26s351

18º - George Russell (ING/Mercedes), 1min26s981

19º - Ryo Hirakawa(JAP/Haas), 1min27s526

20º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min27s903