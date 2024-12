HD com imagens de Schumacher some e preocupa família do ex-piloto, afirma jornal

Após detalhar que o motivo que levou o ex-segurança de Michael Schumacher, Markus Fritsche, 52 anos, à prisão foi a obtenção ilegal de 1.500 fotos e 200 vídeos do ex-piloto, o Daily Mail trouxe novas informações sobre o caso nesta terça-feira. De acordo com o jornal britânico o HD onde foram armazenadas essas imagens ainda não foi encontrado, e a família se preocupa com um possível vazamento.

Divulgar os arquivos na internet era a ameaça de Fritsche, Daniel Lins, de 30 anos, e seu pai, Yilmaz Tozturkan, de 53. O trio exigiu 14 milhões de euros (R$ 89 milhões) para não divulgar os materiais que mostram a condição de saúde do ex-piloto, mantida em segredo pela família.

A prisão dos três homens, e o início do julgamento, marcado para esta terça-feira, pareciam dar fim ao caso. Quando Tozturkan foi preso, em julho deste ano, foram encontrados quatro pen-drives e um HD com as imagens de Schumacher. Um segundo HD, porém, continua desaparecido, de acordo com o Daily Mail, que disse que essa informação foi revelada durante o julgamento.

É justamente esse sumiço que preocupa a família do ex-piloto que teme que o conteúdo seja divulgado. Fritsche conseguiu esse material quando era segurança de Schumacher. Após saber que seria demitido, em 2020, como forma de vingança, ele teria roubado as fotos e vídeos do ex-piloto, que sofreu um acidente de esqui em 2013.

Durante o julgamento desta terça-feira, Fritsche optou por ficar calado. Daniel Lins, por sua vez, admitiu o envolvimento no caso, mas afirmou que foi contatado pelo pai, Tozturkan, apenas para mandar um e-mail que não fosse rastreável, sem saber que se tratava de um caso de extorsão. De acordo com Lins, a única informação que ele tinha é que era sobre "uma pessoa famosa".

Tozturkan também falou no tribunal e afirmou não saber que o material tinha sido roubado por Fritsche. Segundo ele, as fotos haviam sido enviadas por uma pessoa do hospital. Apesar disso, ele admitiu participação no caso.

Esta não é a primeira vez que a família de Schumacher sofre uma tentativa de extorsão. Em 2014 um homem foi preso, acusado de ter roubado prontuário com informações do ex-piloto. Em 2017, outro homem foi preso por ameaçar matar os filhos de Schumacher, Gina-Marina e Mick, se a esposa do ex-piloto, Corinna Schumacher, não pagasse o valor de R$ 3 milhões.