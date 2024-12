Athletico-PR pede desculpas pelo rebaixamento no Brasileirão: 'É preciso estarmos juntos'

A direção do Athletico-PR emitiu uma nota nesta terça-feira na qual pediu desculpas à torcida pelo rebaixamento do time para a Série B, após terminar o Campeonato Brasileiro na 17ª colocação, com 42 pontos. Foram 11 vitórias, nove empates e 18 derrotas.

"O descenso do Athletico Paranaense é doloroso e digno de toda lamentação, pois esta Instituição se tornou nas últimas décadas sinônimo de grandeza e orgulho para todo o povo paranaense e sua fanática torcida... É necessário com muita humildade reconhecer que muitos erros foram cometidos, mas também é fundamental refletir sobre eles e aperfeiçoar nosso caminho para o futuro.

O comunicado indica que mudanças estruturais na direção do clube poderão ser exercidas em um futuro próximo. "O futebol brasileiro, como indústria que é hoje, traz um cenário diverso do que tínhamos em nosso passado recente, em que passamos a ocupar um espaço de destaque entre os grandes, como reflexo da nossa boa organização e profissionalismo, mas também como resposta ao estado de vulnerabilidade econômica de muitos clubes. Agora, com a redução significativa do sistema associativo do futebol brasileiro com vinda das SAF's e a injeção de aporte financeiro por investidores na formação de blocos econômicos para negociação de seus direitos (caso das ligas), é notório um novo desequilíbrio financeiro, acompanhado de outras e maiores demandas por parte do mercado."

Outro ponto apontado para a queda do time para a Série B foi a série de campeonatos disputados simultaneamente. "O calendário anual das copas, que faz a maioria dos seus disputantes a desfocar do Campeonato Brasileiro, e o desencontro do calendário brasileiro com a principal janela europeia de contratações também levam a refletir as perdas significativas de atletas que estão em plena competição nacional."

E finalizou: "Como tudo que é mais valoroso na vida, é preciso estarmos juntos, nas alegrias e nas tristezas. Contigo, ATHLETICO PARANAENSE, até o fim. Vencemos juntos e perdemos juntos. Que a reta final deste ano seja valorada pela união e a força incansáveis que demonstramos com nossa casa cheia, apoiando incondicionalmente o Furacão."