A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta terça-feira, que o Santos vai receber R$ 3,5 milhões de prêmio pela conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo a entidade que dirige o futebol nacional, a premiação é quase 15% superior a do ano passado. O Botafogo, campeão da Série A, ganhou R$ 48,1 milhões.

O time de Vila Belmiro foi o campeão com uma rodada de antecipação, ao somar 68 pontos, com 20 vitórias, oito empates e dez derrotas. O ataque da equipe marcou 57 gols e sofreu 32.

Os demais integrantes do G-4, Mirassol, Sport e Ceará, irão receber R$ 1,35 milhão cada um pela campanha na temporada 2024.

Para alcançar a vaga inédita na elite do futebol nacional, o Mirassol, vice-campeão, somou 67 pontos, com 19 vitórias, dez empates e nove derrotas, 42 gols marcados e 26 sofridos, sendo o dono da melhor defesa.]

O Sport conquistou a vaga na última rodada, ao vencer, na Ilha do Retiro, no Recife, o Santos por 2 a 1. Sua campanha foi de 66 pontos, com 19 vitórias, nove empates, dez derrotas, 57 gols marcados e 37 sofridos..

Com os artilheiros da competição - Erick Pulga (13 gols), Saulo Mineiro (11) e Aylon (dez) -, o Ceará terminou em quarto lugar, com 64 pontos, 19 vitórias, sete empates, 12 derrotas, 59 gols marcados e 41 sofridos.