São Paulo anuncia a renovação com o atacante Henrique até 2028

O São Paulo já começou a cuidar da definição do elenco para a temporada 2025. Nesta quarta-feira, a diretoria do clube anunciou a renovação do vínculo do atacante Henrique até 31 de dezembro de 2028. O contrato antigo era válido até o fim do ano que vem.

Cria das categorias de base, o atleta chegou ao clube com apenas sete anos de idade e passou a se destacar no sub-17 e sub-20. Por seu desempenho, ele foi integrado ao elenco principal em 2024.

"Agradeço a Deus e ao São Paulo por confiar e acreditar no meu trabalho. Estou muito feliz e motivado para este ano", afirmou Henrique que destacou o convívio com os companheiros no CT da Barra Funda.

"Esta temporada integrando o grupo principal foi de muito aprendizado e amadurecimento. Hoje eu me sinto mais bem preparado para continuar me dedicando e sonhando ainda mais alto", comentou o atacante que nasceu em Joinville.

A sua estreia sob o comando de Luis Zubeldía aconteceu no decorrer do jogo em que o São Paulo venceu o Vitória por 2 a 1, no dia 25 de agosto, no MorumBis, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

O diretor de futebol Carlos Belmonte afirmou que a renovação com Henrique indica que o clube vai ter um olhar especial para os atletas da base. "A renovação do Henrique é parte do nosso projeto de valorização dos meninos formados em Cotia. Ele (Henrique)é um jogador de drible e velocidade que chegou ao clube muito novo e teve uma trajetória de destaque na base.