Arena do Atlético-MG encerra ano com receita de R$ 88,1 milhões e média de 35.237 torcedores

A temporada 2024 marcou o primeiro ano completo de operações da Arena MRV como palco dos jogos oficiais do Atlético-MG. Após sediar partidas do Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, o novo estádio encerra o período com uma renda bruta total de R$ 88,1 milhões.

Com o novo endereço, a torcida do time mineiro fez questão de acompanhar a equipe e cinco quebras de recorde de público foram registradas, de acordo com o site oficial do clube .

A partida que contou com mais torcedores foi a final da Copa do Brasil, no duelo em que o Atlético-MG acabou derrotado pelo Flamengo por 1 a 0. Neste encontro foram contabilizados 44.876 pessoas. A média de público no ano foi de 35.237 fãs.

O atacante Hulk confirmou a sua condição de ídolo maior do elenco mineiro e terminou 2024 como o maior artilheiro da Arena MRV. Em 26 partidas, ele balançou as redes em 13 oportunidades. Paulinho, seu companheiro de ataque, vem em segundo lugar com nove gols em 25 jogos.

Apesar de amargar o vice-campeonato da Copa do Brasil, a nova casa atleticana encerra o ano com um retrospecto positivo. Em 33 compromissos, a equipe alvinegra somou 19 vitórias, nove empates e sofreu cinco derrotas, com um aproveitamento de 66,6%.