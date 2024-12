Artur Jorge vê Botafogo apático e evita culpar cansaço: 'Nada apaga nossos resultados'

Um misto de decepção e reconhecimento pela superioridade do adversário marcou a entrevista do técnico Artur Jorge após a derrota do Botafogo para o Pachuca por 3 a 0 nesta quarta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Intercontinental em Doha.

Com o olhar perplexo, o treinador português não quis jogar a culpa da derrota no cansaço. "Eles foram mais eficazes. Não foi a partida que gostaríamos de fazer. Estou satisfeito com que os jogadores procuraram fazer e fizeram. Esse é o sentimento. Hoje é um resultado negativo, mas de uma equipe que vai procurar fazer o melhor já no próximo desafio", afirmou.

Em meio ao clima de tristeza, Artur Jorge procurou valorizar a entrega da equipe na caminhada que levou o time a disputar a Copa Intercontinental após vencer a Copa Libertadores e vir de um título do Brasileirão.

"Nada apaga os nossos resultados. Sabemos que fizemos algumas coisas boas, mas que cometemos erros e fomos castigados. Tenho muito orgulho de meus atletas", disse o treinador.

O capitão Marlon Freitas também concedeu entrevista à beira do gramado e seguiu a linha do treinador. Segundo ele, o cansaço não pode ser a causa da derrota na competição internacional.

"Não adianta falar em cansaço. Terminamos melhor o primeiro tempo, mas tomamos um gol no início da etapa final. Fomos para cima e ficamos expostos. Eles foram eficientes e mataram o jogo. Agora é voltar para casa e curtir o Natal com a família. Foram 75 jogos e lutamos até o fim", comentou o atleta bastante abatido.