CBB anuncia Pokey Chatman como a nova técnica da seleção brasileira feminina de basquete

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciou, nesta quarta-feira, a americana Pokey Chatman como a nova técnica da seleção brasileira. Com a experiência de trabalhar por 14 anos consecutivos na WNBA, a treinadora chega para assumir o projeto de renovação do Brasil. E a sua primeira missão é buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

A comandante de 55 anos terá como assistentes Léo Figueiró e Bruna Rodrigues. A preparação física fica sob a responsabilidade de Vita Haddad. Feliz pelo desafio, ela comentou essa nova etapa em sua carreira.

"Estou honrada por ter sido escolhida para liderar a seleção brasileira durante este próximo ciclo olímpico. Começaremos a trabalhar imediatamente em nosso processo de retorno ao cenário mundial do basquete feminino", disse.

Americana de Louisiana, Pokey foi treinadora do Chicago Sky e do Indiana Fever. Atualmente, ela cumpre a função de general manager e assistente técnica no Seattle Storm, sendo uma das mais experientes figuras quando o assunto é basquete feminino internacional.

Pokey já estava dentro do planejamento da Confederação Brasileira de Basquete (CBB) desde julho deste ano, quando assumiu como consultora técnica do departamento de basquete feminino.

"É uma felicidade trazer esse presente de Natal ao basquete feminino brasileiro com a chegada de alguém também imponente quanto a Pokey. Ela já estava nos auxiliando em outra função, e agora assume como técnica da seleção. Tenho certeza do sucesso desse projeto", comentou o presidente Guy Peixoto Jr.

O seu primeiro desafio com a seleção feminina é a Copa América, programada para acontecer entre junho e julho do próximo ano, em Santiago, no Chile. O Brasil defende o título conquistado em 2023, no México.