Atacante Deyverson aproveita as férias e passa por cirurgia no olho direito

O atacante Deyverson, do Atlético-MG, aproveitou o período de férias e foi submetido a uma cirurgia no olho direito. O procedimento, que consiste na remoção de uma "carne" da vista, é de fácil recuperação e a previsão de retorno é estimada em sete dias.

Após a intervenção, que é feita sob anestesia local, o jogador atleticano fez uma postagem nas redes sociais já sob os cuidados pós-operatórios. O atleta aparece com um tampão no olho acompanhado dos familiares. Em seguida, no carro, ele fez outro vídeo onde mandou uma mensagem aos fãs.

"A cirurgia correu bem e eu acabei de tirar o curativo agora. Minha vista está intacta, perfeita. Graças a Deus e aos cuidados da minha esposa. Agora vou ter que usar o óculos para a vista ter uma recuperação mais rápida", afirmou o jogador em suas redes sociais.

O atleta aproveitou a postagem para agradecer os recados dos torcedores pelo seu restabelecimento. "Obrigado a todos pelo carinho. Como minha vida vai ser corrida aqui, vou desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano novo."

Contratado pelo time mineiro na janela do meio do ano, Deyverson foi decisivo para colocar o Atlético-MG na final da Copa Libertadores. Com contrato até o fim de 2025, ele deve ser a primeira opção no ataque depois da dupla titular formada por Hulk e Paulinho.