Ex-técnico da seleção chinesa é condenado a 20 anos de prisão por corrupção

O ex-técnico da seleção masculina de futebol da China, Li Tie, recebeu uma sentença de 20 anos de prisão por suborno, informou, nesta sexta-feira, a mídia estatal chinesa.

Li Tie, que já atuou no Campeonato Inglês como volante do Everton e do Sheffield United, foi considerado culpado de se aproveitar de sua condição de técnico da seleção chinesa para receber subornos de mais de 50 milhões de yuans (cerca de R$ 41,5 milhões), por um tribunal na cidade de Xianning, na província central de Hubei.

Li treinou a seleção de seu país entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. Ele também foi acusado de aceitar subornos entre 2015 e 2019, quando trabalhou para clubes de futebol locais, como o Hebei China Fortune e o Wuhan Zall.

A investigação sobre a conduta de Li começou em novembro de 2022 e, em março deste ano, ele se declarou culpado de suborno e corrupção. Sua condenação é a mais recente de uma série de casos de corrupção no alto escalão do futebol chinês.

Em março, o ex-presidente da Associação Chinesa de Futebol (CFA), Chen Xuyuan, foi condenado à prisão perpétua por suborno. No início desta semana, três outros oficiais da CFA receberam sentenças de prisão por suborno, de acordo com a mídia estatal.