Freiburg bate Wolfsburg em jogo de cinco gols e reage no Campeonato Alemão

Em jogo de cinco gols, o Freiburg reagiu no Campeonato Alemão ao vencer o Wolfsburg por 3 a 2, diante de sua torcida, nesta sexta-feira, na abertura da 14ª rodada. A partida foi um duelo direto pelas primeiras posições da tabela, de olho na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

A vitória deixou o Freiburg com 24 pontos, na quinta colocação, na beira da zona de classificação. O Wolfsburg vem logo atrás, em sexto, com 21. Mas poderá perder posições ao longo da rodada.

O resultado trouxe paz para o time da casa, que vinha de dois tropeços consecutivos na temporada, um deles custando a permanência na Copa da Alemanha - foi eliminado nas oitavas de final pelo Arminia Bielefeld há 10 dias.

A partida em Freiburg foi marcada pelo equilíbrio nos primeiros 20 minutos. A equipe da casa tomava a iniciativa no ataque, sem conseguir levar maior perigo, à exceção de uma cabeçada perigosa, aos 22 minutos. A bola só entrou aos 41 minutos, em lance de bola parada. Após cobrança de escanteio na área, Kübler completou para as redes.

O segundo tempo reservou mais movimentação nos ataques. Aos 6 minutos, numa vacilada geral da defesa do time visitante, o Freiburg chegou ao segundo gol numa lance semelhante ao do primeiro gol. Um escanteio na área permitiu a Kübler anotar o seu segundo gol no confronto enquanto a defesa, paralisada, pedir impedimento, sem sucesso.

A situação se tornou ainda mais favorável para os anfitriões aos 15. Em rápido contra-ataque, o Freiburg contou com cabeçada certeira de Michael Gregoritsch depois de cruzamento da direita.

Com o placar de 3 a 0, a fatura parecia resolvida. Mas o Wolfsburg esboçou reação na reta final. Aos 29, Wind dominou na área, girou sobre a marcação e bateu rasteiro. O goleiro Noah Atubolu caiu com atraso e deixou a bola escapar. Oito minutos depois, Svanberg anotou lindo gol, com uma bicicleta à queima-roupa quase dentro da pequena área.

O segundo gol do Wolfsburg assustou a torcida local, que já celebrava a vitória. O Freiburg parecia embalado, com direito a uma bola na trave aos 31. Mas a equipe visitante crescia em campo a cada minuto.

Na base da vontade, o Freiburg conteve o ímpeto do adversário e quase chegou ao quarto gol. Nos acréscimos, Holer mandou para as redes num lance improvável, após cair no chão diante do goleiro quase na pequena área, mas o árbitro alegou falta e anulou o lance.