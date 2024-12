Valencia perde para o Valladolid, amplia má fase e amarga a lanterna no Campeonato Espanhol

No duelo dos dois piores times na tabela, o Valencia levou a pior, perdeu para o Valladolid por 1 a 0, nesta sexta-feira e agora amarga a última colocação na classificação do Campeonato Espanhol. A equipe do técnico Rubén Baraja soma apenas 10 pontos.

O Valladolid, que também faz campanha bastante ruim no torneio, com o triunfo passou a ser o 19º colocado. A equipe chegou aos 12 pontos e tenta engatar uma sequência de resultados positivos para sair das últimas posições no Espanhol.

As duas equipes voltam a campo pela competição na próxima semana. Na sexta-feira, dia 20, o Valladolid visita o Girona no estádio Montilivi. Dois dias despois o Valência vai contar com o apoio de sua torcida para tentar superar o Alavés.

O momento ruim das duas equipes fez com que o jogo fosse marcado pela tensão desde o início. Em um duelo com poucas chances ofensivas, o Valladolid conseguiu abrir o placar graças a um erro na saída de bola do Valência. Atento ao lance, Anuar pressionou o zagueiro e arrancou em velocidade. Já dentro da área, chutou no canto direito para fazer 1 a 0 aos 20 minutos do primeiro tempo e colocar os anfitriões em vantagem no marcador.

O Valência teve uma boa chance de empatar nos acréscimos. Hugo Duro foi acionado dentro da área. Em condições de marcar, o jogador errou no domínio de bola e permitiu que a defesa conseguisse afastar o perigo.

Na volta do intervalo, o jogo apresentou uma estratégia clara: o Valladolid deu a bola para o Valencia e se posicionou em seu campo de defesa para buscar um contragolpe. Com espaço para atacar, o time visitante até tentou pressionar, mas não conseguiu se efetivo. A melhor chance veio em jogada de Hugo Duro. Após ganhar do zagueiro, ele cruzou para Rafa Mir. Bem posicionado na pequena área, ele errou feio na conclusão e mandou a bola longe do alvo.

Já no final do confronto, Juan Miguel Latasa foi expulso. Com um a mais, o Valencia foi com tudo em busca do empate. O Valladolid soube se defender, resistiu ao volume de jogo do rival e segurou a vantagem de 1 a 0 até o apito final.