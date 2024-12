Campanha de doação para pagar dívida da arena do Corinthians supera os R$ 30 milhões

A campanha de doação para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena atingiu uma marca expressiva nesta sexta-feira. Com pouco mais de duas semanas do seu início, o valor resgatado até aqui atingiu as cifras de pouco mais R$ 30 milhões. O fato foi comemorado nas redes sociais.

O site da ação foi promovida pela organizada Gaviões da Fiel e conta com o aval da Caixa Econômica Federal. O total da dívida é de R$ 700 milhões. O valor arrecadado até aqui representa 4,29% da meta estabelecida.

A "vaquinha" está no ar há 17 dias e a ideia é que fique ativa para receber mais doações até maio de 2025. A média diária de contribuições está estimada em R$ 2,1 milhões por dia. A quantia mínima para quem quiser entrar na campanha é R$ 10.

Em entrevista à CNN, o presidente da Gaviões da Fiel, Alê Pereira, contou a história da iniciativa, que partiu da maior organizada do clube. "Foi uma ideia de bar, digamos assim. Corintiano falando sobre Corinthians e tínhamos essa preocupação com relação à dívida da Arena", afirmou.

Ele comentou que a ideia foi amadurecendo e ganhou forma em 2019. "Pensamos em fazer esse projeto e participamos de um programa pra falar sobre a possibilidade. Aí bombou nas redes sociais. E achamos que era possível", revelou.

Todas pessoas que colaborarem vão receber um certificado de doação do clube. Quem ajudar com R$ 100 ou mais terá o nome exibido em um mural que vai ficar exposto na Neo Química Arena. Por meio do site da campanha, os torcedores poderão acompanhar o volume de doações em tempo real.