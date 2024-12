Abel Ferreira está na 'linha de frente' para ser próximo técnico do Sporting, diz jornal

Os títulos e conquistas de Abel Ferreira pelo Palmeiras falam por si só. O técnico português chegou ao Brasil em outubro de 2020 e, desde então, tem colecionado marcas impressionantes no comando do clube alviverde. Não é de se estranhar que o mercado internacional foque suas atenções no treinador.

Segundo o jornal português Record, Abel é o preferido para assumir o Sporting, de Portugal. Recentemente, o líder do Campeonato Português perdeu o promissor técnico Rúben Amorim para o Manchester United. Para a vaga, foi efetivado João Pereira, que comandava o time B do Sporting. Porém, mesmo o treinador de 40 anos tendo assinado até 2027, sua permanência é incerta e ainda se agrava levando em consideração o interesse da diretoria portuguesa em trazer de volta Abel Ferreira a Portugal.

O problema, entretanto, são as cifras. De acordo com o Record, o salário do treinador do Palmeiras está ao nível de Amorim no United. E não é de hoje que Abel é cogitado para o cargo em questão. O técnico alviverde chegou, inclusive, a ter seu nome sondado pela diretoria do Sporting à época da contratação do próprio Rúben Amorim. Vale ressaltar que Abel tem um passado considerável com o clube, visto que atuou entre 2006 e 2011 como jogador e foi onde iniciou a carreira como treinador.

O salário de Abel, hoje, seria inviável ao Sporting. São cerca de 6 milhões de euros por ano (livre de impostos), aproximadamente R$ 37,7 milhões. O Record indica também que até este sábado, dia 14, não havia tido qualquer contato por entre as partes. É válido lembrar também que Abel é prioridade para Leila Pereira, que foi reeleita presidente do Palmeiras no fim de novembro.

No comando do Palmeiras, Abel escreveu seu nome como um dos maiores técnicos de todos os tempos. Desde 2020, conquistou ao menos 10 títulos, com destaque para 2 Libertadores (2020 e 2021), 2 Brasileirões (2022 e 2023) e 1 Copa do Brasil (2020). O time ainda é o atual tricampeão do Paulistão (2022, 2023 e 2024).

O Sporting é líder do Campeonato Português, com 11 vitórias e apenas 2 derrotas. O time soma 33 pontos e está ameaçado por Benfica e Porto, que somam 31, nas 2ª e 3ª colocações, respectivamente.