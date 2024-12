Sem Kane, Bayern de Munique joga mal e perde para o Mainz no Alemão; Leverkusen é 2º

A melhor defesa do Campeonato Alemão, com apenas 12 gols sofridos, viveu um dia de 'trapalhões' neste sábado. Com erros grosseiros defensivos, o Bayern de Munique fez uma partida para se esquecer na derrota para o Mainz por 2 a 1, na Mewa Arena, pela 14ª rodada. Mesmo assim, ainda continua com folga na liderança.

A derrota acabou com a invencibilidade do Bayern de Munique na competição. O time bávaro segue com 33 pontos e viu o Bayer Leverkusen se aproximar, com 29. O Eintracht Frankfurt, que joga na segunda, diante do RB Leipzig, é o terceiro, com 27. Já o Mainz subiu para sexto, com 22.

O Bayern não pôde contar na partida com o artilheiro Harry Kane, que está se recuperando de uma lesão na coxa direita, sofrida no mês passado. Ele chegou a treinar durante a semana, mas acabou sendo preservado pelo técnico Vincent Kompany.

O time bávaro começou melhor e chegou a comandar as ações durante o primeiro tempo, mas não conseguiu ser eficaz sem Harry Kane. Aos seis, Michael Olise arriscou da entrada da área e acertou a trave. O Mainz não se intimidou e arriscou. Burkardt ficou perto de fazer um golaço, chegou a enganar o goleiro, mas mandou para fora.

O Mainz passou a gostar da partida e desperdiçou uma nova oportunidade com Caci aos 29. Ele chutou rasteiro para a defesa de Peretz. Aos 41, não teve jeito. Após dois erros grosseiros da defesa do Bayern, a bola ficou com Jae-Sung Lee, que só escorou para o gol.

No segundo tempo, um novo erro de marcação do líder do campeonato. Aos 15, Armindo Sieb apareceu livre dentro da área e chutou. A bola desviou em Peretz e acabou no fundo das redes. Em desvantagem, o Bayern não conseguiu esboçar nenhum sinal de reação até os 42, quando Sane diminuiu.

O Bayern de Munique ainda tentou buscar o empate nos acréscimos de forma desordenada, mas o Mainz conseguiu suportar a pressão e saiu com três pontos importantes na luta por vaga nos principais torneios europeus.

Ainda neste sábado, o atual campeão Bayer Leverkusen mostrou que está recuperando o bom futebol ao conquistar o quarto triunfo consecutivo na competição. Desta vez, bateu o Augsburg, fora de casa, por 2 a 0, com gols de Terrier e Wirtz, ambos no primeiro tempo.

A vitória coloca o Leverkusen provisoriamente na vice-liderança e joga uma pressão sobre o Bayern de Munique. Já o Augsburg conheceu o quarto tropeço nos últimos cinco jogos e caiu para o 13º lugar, com 16 pontos.

Quem brilhou nesta tarde foi o Borussia Monchengladbach, que recebeu o Kiel e venceu por 4 a 1, com direito a dois gols de Plea. De quebra, chegou aos 22 pontos, perto das vagas para os torneios europeus. Seu adversário conheceu a 11ª derrota no torneio e ficou em 17º, com 5.

Único time sem vencer nas 14 primeiras rodadas, o Bochum vinha segurando um empate, com um jogador a menos, por 1 a 1 com o Union Berlin, até que o jogo foi interrompido aos 44 minutos do segundo tempo após um torcedor atirar um objetivo no goleiro Drewes, que precisou de atendimento. Não há ainda uma definição sobre o andamento da partida.