Brasileiros brilham, mas Liverpool arranca empate com Fulham no Inglês; Arsenal decepciona

O Liverpool provou mais uma vez o motivo que o faz ser um dos favoritos a conquistar o título do Campeonato Inglês. Neste sábado, mesmo com um jogador a menos desde aos 17 minutos do primeiro tempo, conseguiu buscar um empate com o Fulham por 2 a 2, no Anfield, pela 16ª rodada.

Gakpo e Diogo Jota marcaram os gols do atual líder da competição, com 36 pontos. Do lado do Fulham, os destaques foram os brasileiro. Andreas Pereira e Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, balançaram as redes para o nono colocado, com 24 pontos.

Foi uma etapa inicial de muitas emoções em Anfield. O Liverpool começou melhor e pressionou o Fulham nos 10 minutos iniciais, mas foi o time visitante que abriu o placar. Em cruzamento de Robinson na área, Andreas Pereira bateu de voleio para fazer o primeiro do jogo.

Logo após o gol, Robertson fez falta em Wilson e acabou expulso. Com um a menos, o Liverpool só conseguiu reagir no primeiro minuto da etapa complementar, quando Gakpo recebeu cruzamento de Salah e fez 1 a 1.

Buscando uma vitória contra o líder do campeonato, o Fulham continuou arriscando e se colocou à frente do placar com Rodrigo Muniz. O atacante recebeu de Robinson e só empurrou. Mas a festa foi interrompida por Diogo Jota, aos 40. Ele recebeu após pivô de Darwin Núñez, deu um belo drible e decretou a igualdade, com ajuda de Alisson, que fez grandes defesas nos minutos finais.

Já o Arsenal teve a chance de se aproximar do Liverpool, mas acabou decepcionando ao empatar com o Everton por 0 a 0, no Emirates Stadium, permanecendo assim na terceira posição, com 30 pontos, atrás também do Chelsea, com 31. O Everton é o 15º, com 15.

Os brasileiros Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli estiveram em campo pelo Arsenal. O segundo até foi um dos mais perigosos, mas não conseguiu passar pela boa marcação do rival. Na etapa final, Gabriel Jesus foi acionado, mas também não brilhou.

A rodada ainda teve mais gols brasileiros. Bruno Guimarães deixou o seu na goleada do Newcastle por 4 a 0 sobre o Leicester, em casa. Com isso, o time mandante quebrou uma série de quatro jogos sem vitória na competição e subiu para o 11º lugar, com 23 pontos. Seu rival é o 16º, com 14.

Por fim, Matheus Cunha marcou, mas não impediu a derrota do Wolverhampton, em casa, por 2 a 1 para o Ipswich, que confirmou a vitória aos 49 minutos da etapa complementar, com Taylon. Este é apenas o segundo triunfo do Ipswich, que continua na 18ª colocação, com 12 pontos, contra nove do seu adversário.