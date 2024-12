Jornal mexicano coloca Sérgio Pérez fora da Red Bull na temporada 2025 de Fórmula 1

Evitando cravar a permanência de Sergio Pérez para 2025, a Red Bull vem dando espaços para boatos envolvendo a situação do mexicano, que teve uma temporada totalmente irregular na Fórmula 1. Segundo o jornal mexicano Récord, o piloto estaria negociando a sua saída da escuderia.

"Uma fonte próxima do piloto revelou que o mexicano estaria disposto a aceitar um acordo com a equipe, embora o valor a receber ainda esteja em negociação, o que impediu o anúncio oficial da sua saída", diz uma parte do texto do jornal.

A reportagem ainda insinua que Christian Horner estaria insatisfeito após a Red Bull ter ficado apenas em terceiro lugar no Mundial de Construtores, muito ainda por causa de Max Verstappen, que foi tetracampeão da categoria, enquanto Sergio Pérez ficou apenas em oitavo lugar.

O que vem adiando uma possível rescisão é a multa rescisória do mexicano, que, segundo o ex-piloto e comentarista Nico Rosberg, gira na casa dos R$ 96 milhões. O mexicano levou ainda grandes patrocinadores para a escuderia, o que pode ser levado em conta sobre sua permanência.

Mas caso uma saída seja confirmada, dois nomes aparecem como substitutos: Liam Lawson, o favorito ao posto, e Yuki Tsunoda, que chegou a dirigir a Red Bull durante os testes pós temporada. O japonês, ao menos, tem um assento confirmado na Racing Bulls para o próximo ano.

Enquanto isso, os pilotos têm um longo período sem corrida. A primeira da temporada 2025 é o Grande Prêmio da Austrália, que será realizado entre os dias 14 e 16 de março. Antes disso, em fevereiro, no Bahrein, acontecerá a sessão única de testes coletivos da pré-temporada.