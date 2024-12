Milan tropeça em casa e fica ainda mais longe dos líderes do Italiano

Ainda sem se encontrar nesta temporada, o Milan voltou a tropeçar no Campeonato Italiano. Jogando em casa, ficou no empate sem gols com o Genoa, neste domingo. O resultado afastou ainda mais a equipe de Milão da briga pelas primeiras posições da tabela. A Roma também decepcionou na rodada ao ser batido pelo modesto Como 1907.

Com o segundo tropeço consecutivo no Italiano, o Milan soma 23 pontos e ocupa o oitavo lugar, cada vez mais distante da líder Atalanta, dona de 37 pontos. O momento negativo acontece às vésperas do 125º aniversário do clube, a ser comemorado no dia 18, próxima quarta-feira.

Jogando no San Siro, Milan e Genoa fizeram um primeiro tempo de pouco futebol e certo desânimo, apesar de ligeira superioridade dos anfitriões. A partida ganhou em qualidade depois do intervalo, com boas oportunidades para os donos da casa. Morata, contudo, vacilou nos momentos decisivos.

Em um deles, aos 33, o espanhol desperdiçou chance inacreditável. Ele recebeu livre de marcação quase na marca do pênalti e acertou o travessão. Aos 41, o atacante perdeu outra boa chance ao finalizar para fora, da entrada da área. As oportunidades perdidas custaram dois pontos na tabela.

Mas o Milan não foi o único a decepcionar neste domingo. Fora de casa, a Roma foi superada pelo modesto Como 1907 por 2 a 0. Os dois gols da partida foram marcados nos acréscimos do segundo tempo, por Gabrielloni e Paz. A equipe romana figura na 12ª colocação, com 16 pontos. O Como é o 16º, com 15.

Na briga pelas primeiras posições, a Fiorentina oscilou neste domingo e foi batida pelo Bologna por 1 a 0, fora de casa. Odgaard anotou o único gol do confronto aos 14. A equipe de Florença ocupa o quarto posto da tabela, com 31 pontos. O Bologna figura na sétima colocação, com 25.

Em outro jogo do dia, o Lecce se afastou da zona de rebaixamento ao superar o combalido Monza por 2 a 1, diante de sua torcida. Morente e Krstovic balançaram as redes para os anfitriões, enquanto Dorgu, contra, anotou o gol dos visitantes. Todos saíram ainda no primeiro tempo. O Lecce aparece na 14ª posição, com 16 pontos. O Monza é o penúltimo colocado, com 10.