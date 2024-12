Barcelona perde do Leganés antes de defender liderança do Espanhol contra o Atlético de Madrid

O Barcelona continua na liderança do Espanhol, mas a derrota para o Leganés por 1 a 0 neste domingo em casa deu sequência à má fase da equipe, que não vence há cinco rodadas no campeonato. O último triunfo aconteceu no dia 3 de novembro, quando bateu o Espanyol por 3 a 1.

Neste mesmo período, o Atlético de Madrid acumulou cinco vitórias e alcançou os mesmos 38 pontos do Barcelona, que leva vantagem no saldo de gols (30 a 20). O time de Madrid, porém, tem um jogo a menos. Outro time da capital, o Real, também tem uma partida a fazer para se igualar com Barcelona e soma 37 pontos.

Na próxima rodada, o Barcelona tenta a reabilitação em um confronto direto pela liderança e recebe o Atlético de Madrid no sábado. O Leganés, na 15ª posição com 18 pontos, recebe o Villarreal no domingo.

O gol que marcou a quarta derrota do Barcelona no campeonato saiu logo do começo do jogo, aos 4 minutos, e foi resultado de uma falha de marcação. Após cobrança de escanteio pela direita, Sergio Gonzalez subiu sozinho na primeira trave e tocou de cabeça no canto esquerdo do goleiro Iñaki Pena.

O que se viu após o gol foi o Barcelona tentando diminuir o prejuízo aumentando o volume de jogo. O time da casa teve quase 78% de posse de bola no primeiro tempo, mas era pouco efetivo no ataque. Na segunda etapa, a posse do Barcelona foi ainda maior e superou os 80%, mas a medida que o tempo passava o nervosismo ficava mais evidente. A única finalização correta no segundo tempo só saiu no final do jogo.

ATHLETIC BILBAO SÓ EMPATA COM O ALAVÉS

Quarto colocado no Espanhol com 33 pontos, o Athletic Bilbao só empatou com o Alavés em 1 a 1 após três vitórias seguidas. O Bilbao marcou primeiro, com Gomez, aos 10 minutos do primeiro tempo, e o Alavés empatou com Joan Jordan no segundo tempo.

Já o Villarreal perdeu a chance de entrar na zona de classificação das copas europeias ao perder para o Bétis por 2 a 1. O brasileiro Vitor Roque marcou o primeiro do Bétis no primeiro tempo, o argentino Lo Celso ampliou no início do segundo tempo, e Baena diminuiu para o time da casa.

Real Sociedad, sétimo colocado (25 pontos), e Las Palmas, 14º (19), empataram sem gols.