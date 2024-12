Seleção brasileira feminina de basquete conquista o bronze na AmeriCup 3 x 3 com cesta no final

Com uma cesta de Luana nos instantes finais, a seleção brasileira feminina garantiu a medalha de bronze da AmeriCup 3 x 3 ao derrotar Porto Rico neste domingo, em San Juan, pelo placar de 17 a 16. Pelo quarto ano consecutivo, a equipe nacional consegue assegurar um lugar no pódio do torneio. Nas últimas três edições, as atletas também subiram ao pódio ficando com a prata nas três disputas.

A partida foi marcada pela tensão. Mesmo diante das anfitriãs, que contaram com o apoio da torcida, a seleção brasileira conseguiu manter o confronto equilibrado e não permitiu que as rivais de Porto Rico abrissem frente no marcador. Uma bela cesta de Luana garantiu o triunfo e o lugar no pódio.

Na campanha da equipe feminina, o Brasil terminou a fase de classificação como líder do Grupo C ao superar os confrontos diante do Chile e da Colômbia. Nas quartas de final, o bom desempenho se manteve e a seleção brasileira derrotou a República Dominicana.

A surpresa aconteceu na etapa seguinte quando a equipe oscilou diante do Canadá. Mais focada na partida e com um jogo mais consistente, as canadenses assumiram o controle do placar e se garantiram na decisão ao vencer o duelo por 18 a 11 mandando o Brasil para a disputa do terceiro lugar.

Já a seleção brasileira masculina ficou pelo caminho ainda na fase de quartas de final. Após se classificar como segundo na chave (venceu a Colômbia e perdeu para o Chile), o Brasil caiu diante de Porto Rico e deu adeus ao torneio.