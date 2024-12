Vargas rebate críticas por gols perdidos na Libertadores e alfineta ex-técnico do Atlético-MG

O atacante Vargas rebateu as críticas pelos gols perdidos na derrota para o Botafogo, por 3 a 1, na decisão da Copa Libertadores. Apesar de ter feito o gol que recolocou o Atlético-MG na partida, o jogador perdeu chances cruciais na parte final do segundo tempo, virando alvo de julgamentos por parte de alguns torcedores e de até ex-jogadores, como o volante Rafael Miranda.

"Futebol mais uma vez sendo definido nos detalhes! Vargas teria o contrato em branco para a renovação. Milito estaria no Galo e entraria na galeria dos principais treinadores da história do Atlético", diz o começo do texto.

"A diretoria seria exaltada por conquistar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores em 4 anos de gestão. O Galo embolsaria 500 milhões entre premiações e participações em competições de 2025, além de valorização de atletas e principalmente o bicampeonato da Libertadores que ficaria marcado na história! Como o futebol é incrível", completou Rafael Miranda em uma postagem com gols perdidos por Vargas, que tem contrato com o clube até o fim de dezembro.

Vargas, então, respondeu a publicação com um tom de crítica ao técnico Gabriel Milito. "É, né! Difícil também quando você só entra quando o time está perdendo e tendo poucos minutos."

Apesar de não ter uma sequência entre os titulares, Vargas participou de 38 jogos com a camisa atleticana, marcou nove gols e deu três assistências. O chileno ainda fez o gol que poderia ter mudado a história do time na final da Libertadores, o que acabou não acontecendo.

O atacante já foi avisado que não permanecerá no clube para 2025, até por causa dos cortes de gastos que serão necessários por não garantir a vaga na próxima edição da Libertadores. Vargas ainda não definiu o seu futuro, mas, recentemente, recebera uma proposta do Fortaleza.

Já o Atlético continua buscando um treinador para a vaga de Milito. O time estreia no Campeonato Mineiro no dia 19 de janeiro, frente o Aymorés, fora de casa.