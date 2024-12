Jokic decide, Nuggets vencem Kings e embalam na temporada regular da NBA

Nikola Jokic voltou a ser decisivo na noite desta segunda-feira. O astro sérvio, com mais um "triple-double" comandou a apertada vitória do Denver Nuggets sobre o Sacramento Kings por 130 a 129, fora de casa, em rodada da NBA. Foi a terceira vitória consecutiva dos campeões da temporada retrasada.

Jokic, eleito o MVP em três das últimas quatro temporadas da NBA, terminou a noite com 20 pontos, 14 rebotes e 13 assistências, em mais um show no qual alcançou dois dígitos em três fundamentos diferentes. Aumentou, assim, sua vantagem na liderança deste quesito. Foi o seu 10º "triple-double" na temporada regular.

Jamal Murray ajudou com 28 pontos enquanto Russell Westbrook quase repetiu o feito de Jokic, com 18 pontos, 10 assistências e nove rebotes. O desempenho do trio foi decisivo para a grande performance dos Nuggets no primeiro quarto, quando abriram 20 pontos de vantagem sobre o anfitrião.

Mas a equipe da casa reagiu sob o comando de De'Aaron Fox (29 pontos), Domantas Sabonis (28 pontos, 14 rebotes e seis assistências) e Malik Monk (25 pontos e 10 assistências). E os Kings viraram o jogo no terceiro quarto. Chegaram a ter 10 pontos de vantagem no último período, quando os Nuggets iniciaram um forte "sprint final" e confirmaram a vitória.

Com a terceira vitória seguida, o time de Denver exibe agora 14 triunfos 10 derrotas, na quinta colocação da Conferência Oeste. Os Kings aparecem no 12º posto da mesma tabela, com 13 vitórias e 14 revezes.

Pela Conferência Leste, o destaque foi a 23ª vitória do Cleveland Cavaliers, dono da melhor campanha da temporada regular. A equipe, que soma apenas quatro derrotas, superou o Brooklyn Nets por 130 a 101, fora de casa.

Em maiores dificuldades, o favorito se impôs em quadra desde o início da partida. E contou com boas atuações de Evan Mobley (21 pontos), Caris LeVert (19) e Donovan Mitchell (18 pontos e cinco assistências). Foi a segunda vitória seguida do time de Cleveland, sendo a sexta nos últimos sete jogos.

O destaque individual dos Nets foi Cameron Johnson, cestinha da partida, com 22 pontos. Contribuiu ainda com cinco assistências. Day'Ron Sharpe anotou 15 pontos e sete rebotes. A equipe de Nova York ocupa a 11ª colocação, com 10 triunfos e 16 derrotas.

FINAL DA NBA CUP

Apenas um jogo vai movimentar a NBA na noite desta terça-feira. E será justamente a final da NBA Cup, torneio de meio de temporada, entre Oklahoma City Thunder e Milwaukee Bucks. A partida será decidida em jogo único, às 22h30, pelo horário de Brasília. O duelo será disputado em Las Vegas.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Charlotte Hornets 108 x 121 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 125 x 124 Miami Heat

Brooklyn Nets 101 x 130 Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors 121 x 122 Chicago Bulls

Sacramento Kings 129 x 130 Denver Nuggets

Los Angeles Clippers 144 x 107 Utah Jazz