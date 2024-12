The Best e Bola de Ouro: entenda as diferenças entre votações e premiações de melhor do mundo

A Fifa realiza nesta terça-feira a cerimônia do The Best, premiação que revelará o melhor jogador do mundo, eleito pela entidade máxima do futebol. O prêmio, no entanto, divide as atenções com outra cerimônia, que também elege o melhor atleta da modalidade: a Bola de Ouro, organizada pela revista France Football em parceria com a Uefa, e que em 28 de outubro coroou o volante espanhol Rodri, do Manchester City. O The Best acontece a partir das 14h (horário de Brasília) e tem transmissão no Fifa+.

Tanto o The Best quanto a Bola de Ouro tem um caráter mundial em suas premiações. Fifa e France Football/Uefa diferem na maneira como seus atletas são escolhidos, quem pode votar em cada uma das premiações e desde quando estão em vigor.

A Bola de Ouro é a mais antiga dentre as duas. Entregue pela France Football desde 1956, premiou até a década de 1990 apenas jogadores europeus. Depois, passou a permitir atletas de outras nacionalidades, contanto que estivessem vinculados a um clube do Velho Continente. Em 2006, passou a incluir jogadores de todas as nacionalidades e clubes de todo o planeta. Por isso, em 2023, Messi pôde ser eleito melhor atleta do mundo, mesmo atuando no Inter Miami, dos Estados Unidos.

Já a premiação da Fifa, que recebe o nome de The Best desde 2016, foi instituída em 1991. Apesar de ser organizada pela entidade máxima do esporte, ela tem menos prestígio, por ser 25 anos mais jovem que a Bola de Ouro. Entre 2010 e 2015, no entanto, entidade e revista se uniram para dar a premiação de forma conjunta. Nesses anos, apenas Messi e Cristiano Ronaldo foram agraciados com o troféu. O prêmio da Fifa é entregue nos primeiros meses de cada ano, enquanto a premiação da Bola de Ouro acontece em outubro.

FORMA DE VOTAÇÃO

Na Bola de Ouro, a France Football seleciona 180 jornalistas, um de cada país. A revista envia, na sequência, uma lista com 30 jogadores finalistas ao melhor do mundo. Cada profissional monta seu Top 5 ideal, ao passo que o melhor colocado - após somar-se as pontuações por cada posição - é agraciado com a Bola de Ouro.

Cléber Machado é o representante brasileiro na eleição da France Football. Neste ano, escolheu Vinícius Júnior como o melhor jogador do mundo. "Eu votei no Vini Jr., no Rodri e no Bellingham (nessa ordem). Depois votei no Mbappé, em quarto, e no Kane, em quinto", afirmou o jornalista, durante o programa Arena SBT. Além destes, selecionou Toni Kross, Phil Foden, Erling Haaland, Dani Carvajal e Florian Wirtz para compor o Top 10.

O The Best é mais abrangente: 12 jogadores são indicados ao prêmio por um conselho técnico, composto por ex-atletas. A partir desta lista, três finalistas foram escolhidos por um júri formado por quatro categorias: treinadores das seleções masculinas, capitães de seleções masculinas, jornalistas de futebol e torcedores que votaram no site da Fifa.

Cada eleitor formou seu Top 3 ideal, com pontos sendo distribuídos de acordo com cada posição, cinco para o primeiro colocado, três para segundo e um para o terceiro. Cada grupo teve 25% de peso na decisão final, independentemente do número de eleitores. Se os finalistas ficarem empatados em pontos, o prêmio será dado ao jogador que for escolhido mais vezes como primeiro lugar na votação.

Em ambas as eleições, os representante devem levar em consideração o desempenho individual e coletivo do jogador no período a ser avaliado. A Bola de Ouro de 2024 considerou a temporada 2023/2024 na análise, enquanto o The Best avalia o período entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024.

OUTRAS PREMIAÇÕES

O prêmio de melhor jogador do mundo não é o único em cada uma das cerimônias. A France Football distribui também a Bola de Ouro para a melhor jogadora, os troféus Kopa; para o melhor jogador sub-21; Yashin, de melhor goleiro; Gerd Müller, para o artilheiro; Sócrates, para jogadores que se destacam por ações sociais; e Clube do Ano.

Já o The Best avalia outras seis categorias: melhor jogadora, melhor goleiro (futebol masculino e feminino), melhor técnico (masculino e feminino) e o Prêmio Puskás, dado ao gol mais bonito da última temporada. Além disso, serão revelados a seleção ideal, masculina e feminina (World XI), da temporada, em eleição que contou com mais de 28 mil jogadores profissionais da Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol (FIFPro).

DIFERENÇAS NO GANHADOR

Considerando o período em que The Best e Bola de Ouro coexistiram, desde 1991, em apenas nove edições os prêmios de melhor jogador do mundo não foram idênticos: 1991, 1994, 1996, 2000, 2001, 2003, 2004, 2021 e 2022. Em 2020, a Bola de Ouro não teve um vencedor, em razão da pandemia de covid-19 e a interrupção das competições.

Se Vini Jr, favorito na disputa, vencer a premiação nesta terça-feira, será a décima vez que as premiações divergem nas escolhas.

Confira os vencedores Fifa x Bola de Ouro, respectivamente:

1991: Lothar Matthaus e Jean-Pierre Papin

1992: Marco van Basten

1993: Roberto Baggio

1994: Romário e Hristo Stoichkov

1995: George Weah

1996: Ronaldo e Matthias Sammer

1997: Ronaldo

1998: Zinedine Zidane

1999: Rivaldo

2000: Zinedine Zidane e Luís Figo

2001: Luís Figo e Michael Owen

2002: Ronaldo

2003: Zinedine Zidane e Pavel Nedved

2004: Ronaldinho Gaúcho e Andriy Shevchenko

2005: Ronaldinho Gaúcho

2006: Fabio Cannavaro

2007: Kaká

2008: Cristiano Ronaldo

2009: Lionel Messi

2010: Lionel Messi

2011: Lionel Messi

2012: Lionel Messi

2013: Cristiano Ronaldo

2014: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modric

2019: Lionel Messi

2020: Robert Lewandowski (Bola de Ouro suspensa pela pandemia)

2021: Robert Lewandowski e Lionel Messi

2022: Lionel Messi e Karim Benzema

2023: Lionel Messi

2024: Rodri (Bola de Ouro)