Mosquito cita problemas no Corinthians e critica Melo: 'Falava que ia resolver e não resolvia'

O atacante Gustavo Mosquito, do Vitória, deu detalhes sobre o fim da sua passagem pelo Corinthians. O atleta deixou o clube paulista em meio a uma disputa judicial. O jogador recorreu à Justiça diante do atraso de pagamento de direitos de imagem e do FGTS. Como a situação não foi solucionada, Gustavo Mosquito saiu do Corinthians. E agora faz críticas ao presidente Augusto Melo.

"Só que uma coisa me deixou muito chateado, que vinha se arrastando desde o começo do ano. Ele (Augusto Melo) sempre falava que ia resolver o problema de pagamento ou de alguns outros problemas que tiveram, como do Matias (Rojas), do Carlos Miguel, foram outros casos que tiveram problemas. Que eu também não sei se foi ele, ou da gestão passada. Nem vou entrar nesse mérito porque não tem nada a ver comigo falar disso. Mas ele sempre falava que iria resolver o problema e nunca resolvia", disparou Gustavo Mosquito em entrevista à rádio Craque Neto.

O jogador lembrou um episódio que aconteceu no vestiário do Corinthians na partida contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro, para justificar a insatisfação.

"Eu lembro que na preleção era o António Oliveira o treinador. E, na preleção, ele (Augusto Melo) falou assim: 'Olha, gente, na semana que vem eu vou acertar tudo com vocês'. Mas ele já tinha falado antes. Mas nessa semana ele foi na preleção, o que não é normal, um presidente falar ali na preleção", prosseguiu. "Aí passou a semana, não resolveu. Acho que passou segunda, terça... eu entrei com a ação na quarta-feira seguinte. E foi isso. Foi por isso. Entrei mesmo com a ação, não acho certo", explicou.

O atacante disse não ter mostrado ingratidão com o Corinthians. E destacou o comprometimento que teve com o clube nos últimos anos. "Hoje no Brasil, infelizmente, quando você busca o seu direito, você sai taxado como traíra, como ingrato. Mas todos os dias eu estava lá, treinando, trabalhando, nunca faltei com o respeito com a instituição, nunca faltei em um treino. Sempre comprometido. Eu acho que o mínimo que o clube tem que fazer é pagar em dia. Se realmente você dá a sua palavra e você não cumpre, aí não posso falar nada, infelizmente", criticou.

"Não estou aqui julgando ele (Augusto Melo), falando mal dele, porque ele é uma pessoa boa. E eu, de verdade, peço que Deus abençoe ele poderosamente na gestão no Corinthians", afirmou o atacante, que somou 177 partidas, com 18 gols marcados. Ele foi campeão do Campeonato Paulista de 2019 pela equipe corintiana.