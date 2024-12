Ancelotti pode se tornar técnico com mais títulos pelo Real Madrid; veja números

O técnico Carlo Ancelotti pode aumentar a galeria de troféus com o Real Madrid. Nesta quarta-feira, o time espanhol decide a Copa Intercontinental da Fifa, às 14 horas (de Brasília), contra o Pachuca, do México.

O treinador italiano já possui 14 taças pelo time espanhol. Caso conquiste o título nesta quarta, irá tornar-se o técnico mais vitorioso da história do clube espanhol, com 15 troféus.

Ancelotti está empatado no topo da lista com Miguel Muñoz. O lendário treinador comandou o Real entre 1960 e 1974. Miguel Muñoz, além das 14 conquistas, é o técnico com mais partidas à frente do clube. Foram 424 jogos.

Carlo Ancelotti está em sua segunda passagem pelo Real. A primeira aconteceu entre 2013 e 2015. Esta segunda teve início em 2021. Pelo clube merengue, o italiano conquistou: três troféus da Liga dos Campeões, dois do Mundial de Clubes, dois da Copa do Rei, três da Supercopa da Europa, dois da Supercopa da Espanha e dois do Campeonatos Espanhol.

Antes do jogo contra o Pachuca, Ancelotti comentou sobre a possibilidade de se tornar recordista. "Também é algo muito importante alcançar tanto sucesso por esse clube. Vamos tentar conseguir isso. É uma honra ser comparado a grandes treinadores", disse o italiano.

"Todos os jogos são uma armadilha. Se o Pachuca chegou até aqui, é porque tem mérito. Temos que nos preparar bem", alertou o comandante.