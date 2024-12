Fatal Model dá R$ 200 mil para vaquinha e se torna maior doadora da arena do Corinthians

A Fatal Model, empresa de acompanhantes que se ofereceu para ajudar o Corinthians a contratar o francês Paul Pogba, doou R$ 200 mil para a vaquinha realizada pela torcida Gaviões da Fiel para quitar a dívida de R$ 700 milhões referente à construção da Neo Química Arena. A doação é a maior realizada até agora.

De acordo com a atualização no meio da tarde desta quarta-feira do site www.doearenacorinthinas.com.br, plataforma utilizada para a realização dos pagamentos, o valor total arrecadado neste momento, desde o início da campanha, é de R$ 31.893.690,27.

O anúncio da doação da Fatal Model foi feito em um vídeo divulgado pela empresa em suas redes sociais. A peça audiovisual conta com a participação dos ídolos corintianos Edilson, Vampeta e Marcelinho Carioca, que simulam uma chamada de vídeo para divulgar a ação.

"Após expressarmos o desejo de apoiar o Corinthians, muitos torcedores se mostraram favoráveis a receberem uma contribuição da Fatal Model. Dessa forma, como forma de retribuição a essa receptividade, optamos por doar R$ 200 mil nesta ação incrível que tem envolvido os corintianos", disse a diretora de comunicação da marca, Nina Sag.

Nesta semana, a plataforma de doações passou a divulgar o ranking de maiores doadores, porém sem revelar valores. A Fatal Model está em primeiro lugar, seguida pelo influenciador Bruno Alexssander, mais conhecido como Buzeira, e um doador anônimo.

Entre os nomes mais famosos que aparecem em posições relevantes do ranking, estão o apresentar Serginho Groisman e o goleiro Cássio, ídolo do Corinthians e hoje jogador do Cruzeiro, em 13º e 17º lugar, respectivamente.

Na segunda-feira, o site de acompanhantes soltou uma nota afirmando que ofereceu ao Corinthians uma proposta de R$ 3 a 4 milhões mensais para viabilizar a contratação do meio-campista francês Pogba. O clube confirmou que recebeu um e-mail da empresa, mas negou que tenha aberto negociações.