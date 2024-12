Corinthians disputa fase prévia da Libertadores pela 4ª vez; veja campanhas anteriores

O Corinthians conhecerá o caminho da fase prévia da Copa Libertadores de 2025 nesta quinta-feira. A Conmebol realiza o sorteio a partir das 12 horas (de Brasília), em Luque, no Paraguai. O clube paulista entra diretamente na segunda fase preliminar e está no pote 1. Apenas quatro times desta fase avançam para a disputa de grupos do torneio continental.

O time do Parque São Jorge já disputou a fase preliminar da Libertadores em três ocasiões. E as lembranças não são das melhores para a torcida da equipe alvinegra. Em 2011, o Corinthians foi eliminado pelo Deportes Tolima, da Colômbia. O time paulista contava com jogadores como Roberto Carlos e Ronaldo Fenômeno no elenco.

Na partida de ida, os times empataram em 0 a 0 no Pacaembu. Na volta, os colombianos triunfaram por 2 a 0, despachando o Corinthians. Foi a primeira eliminação de uma equipe brasileira na história na fase preliminar.

Já em 2015, o Corinthians enfrentou outro adversário colombiano na fase prévia da Libertadores: o Once Caldas. Mas o resultado foi diferente. Na ida, o time alvinegro goleou em casa por 4 a 0, sem dificuldades. Com o empate em 1 a 1 na volta, o time paulista avançou para a fase de grupos da competição.

Na temporada 2020, o Corinthians voltou a sofrer na fase preliminar do torneio continental. A equipe alvinegra foi eliminada pelo Guaraní, do Paraguai. No duelo de ida, os paraguaios venceram por 1 a 0. Na volta, na Neo Química Arena, o Corinthians até triunfou por 2 a 1, mas caiu por conta do gol qualificado, que era critério de desempate na ocasião.