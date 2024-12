Guarani prorroga contrato do volante Anderson Leite e insiste em Bruno Mendes

O Guarani prorrogou o contrato do volante Anderson Leite, que continua no clube de Campinas para a temporada 2025. O jogador detém a confiança da diretoria e sua permanência foi solicitada pelo técnico Maurício Souza. Esta foi a primeira renovação confirmada pelo time bugrino, que já perdera o lateral Bruno Pacheco e do meia Gabriel Bispo.

A expectativa é que o novo vínculo seja publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID, nos próximos dias. Anderson Leite tem 31 anos e disputou 36 jogos com a camisa do Guarani nesta última temporada, com um gol e uma assistência.

Revelado pelo Iraty, o jogador ainda tem passagens por Londrina, Atlético-GO, Chapecoense, Juventude e CRB, que cogitou o seu retorno. Ele atuou também no futebol mexicano e na Costa Rica.

O Guarani ainda tenta renovar com Bruno Mendes. O jogador pertence ao Maldonado, do Uruguai, que vem fazendo jogo duro por um novo empréstimo. O clube tenta a venda do atacante, que quer permanecer no Brinco de Ouro da Princesa.

O time campineiro já confirmou quatro reforços para 2025: o goleiro Gabriel Mesquita, o zagueiro Alan Santos, e os meias Isaque e Caio Mello. O Guarani estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, diante do Botafogo-SP, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.