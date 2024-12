Paulistão renova direitos de transmissão e terá narração e comentários em hebraico em Israel

A menos de um mês da rodada de abertura, o Paulistão acertou a renovação dos seus direitos de transmissão para fora do Brasil. O principal Estadual do País terá seus jogos veiculados mais uma vez na Europa, América do Sul e até em Israel e Turquia, com narração e comentários nas línguas locais.

Nesta quinta-feira, a renovação foi confirmada pela 1190 Sports, especializada em gestão e comercialização de direitos de transmissão e distribuição. De acordo com a empresa, o Paulistão será transmitido em hebraico em Israel no próximo ano, incluindo narração e comentários. Serão 44 partidas a serem veiculadas, sendo três de cada uma das 12 rodadas da fase inicial, quatro das quartas de final, dois das semifinais e as duas finais.

Na Turquia, que se comprometeu a transmitir todos os 104 jogos do Estadual, a transmissão será feita tanto em turco quanto em inglês. Na região dos Bálcãs, que inclui países como Sérvia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Kosovo, Eslovênia e Montenegro, serão 56 partidas ao vivo: quatro de cada uma das duas fases de grupos, quatro quartas de final, duas semifinais e duas finais.

Em Portugal, a renovação levará 44 partidas paulistas ao vivo: três de cada uma das 12 fases de grupos, quatro das quartas de final, duas semifinais e duas finais.

"Estamos entusiasmados em continuar levando o Paulistão para um número cada vez maior de torcedores ao redor do mundo. Assim que o ano começar, o campeonato já oferecerá toda a qualidade de seu futebol. Jogadores muito talentosos, jovens estrelas em ascensão e clubes renomados são uma combinação perfeita que, tenho certeza, nenhum amante do futebol no mundo vai querer perder", disse Leonardo Caetano, country manager da 1190 Sports Brasil.