Coritiba contrata Dellatorre, artilheiro do Mirassol, e anuncia meia do Novorizontino

O Coritiba oficializou dois reforços para a temporada 2025, ambos por indicação do técnico Mozart. O atacante Dellatorre chega após ser artilheiro do Mirassol, sob o comando do treinador, na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o meia Geovane reforça o time paranaense após se destacar pelo Novorizontino.

Dellatorre tem 32 anos e marcou 17 gols em 45 jogos com a camisa do Mirassol na última temporada. Ele também tem passagens por Atlético-GO, CSA, Brasil de Pelotas, Athletico-PR e Internacional. Jogou também no futebol do Japão, Inglaterra, Portugal, dentre outros.

Já Geovane passou por clubes como Francana, Vila Nova, CSA, Aparecidense e Cruzeiro, até chegar no Novorizontino, onde foi peça-chave durante a Série B de 2024. Ao longo da competição, disputou 37 jogos, marcou 3 gols e deu 2 assistências.

Estas foram as duas primeiras contratações confirmadas pelo Coritiba na temporada. Outros três já renovaram: os goleiros Benassi e Gabriel Leite, além do zagueiro Bruno Melo. Em contrapartida, outros 12 atletas deixaram o clube.

Outro que está na mira do Coritiba é o zagueiro Juninho, do Midtjylland, da Dinamarca. O defensor tem contrato até junho de 2026. O clube tenta um empréstimo, já que os valores são considerados altos.

O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense diante do Londrina, no dia 12 de janeiro, no estádio Couto Pereira.