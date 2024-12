Corinthians sonda Guilherme Arana, mas Atlético-MG pretende segurar lateral-esquerdo

O Corinthians quer levar Guilherme Arana de volta para o Parque São Jorge. O lateral, hoje no Atlético-MG, foi revelado no clube paulista, pelo qual atuou entre 2014 e 2017. A equipe mineira, porém, não quer perder o jogador, que tem contrato até 2027.

Não há, por enquanto, uma proposta na mesa do Atlético-MG. Arana já é desejo antigo do Corinthians, desde que ele retomou o alto nível, em Minas Gerais. Em 2023, o vínculo do jogador com o time mineiro, que ia até o fim de 2024, foi estendido até 2027.

Aos 27 anos, Arana saiu do Corinthians para o Sevilla há sete anos. Depois de duas temporadas na Espanha e um breve empréstimo a Atalanta, o atleta retornou ao Brasil, também emprestado, ao Atlético-MG. O clube exerceu a compra do atleta, em parcelas, ao custo total de 5 milhões de euros e, progressivamente, adquiriu 90% dos direitos do jogador.

Desde o retorno de Arana ao Brasil, ele foi pentacampeão mineiro (2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil (ambos em 2021) e da Supercopa do Brasil (2022). Nesta temporada, foi mais uma vez peça essencial, com 51 jogos, na equipe que terminou com dois vice-campeonatos - Libertadores e Copa do Brasil. Ao todo, já foram 222 partidas com o Atlético-MG.

Antes disso, o jogador já fez história no Corinthians. Ele foi campeão do Brasileirão em 2015 e 2017, além do Paulistão neste último ano. Em 2015, Arana integrou o grupo corintiano vencedor da Copinha.

Na seleção, a primeira convocação foi em 2019. Desde então, fez parte do grupo campeão olímpico em Tóquio-2020 e é figura presente nas últimas convocatórias, por vezes como titular.

O Corinthians conta, atualmente, com três laterais-esquerdos no elenco: Matheus Bidu, que terminou a temporada de 2024 como titular; Hugo e Diego Palacios, equatoriano que voltará a ficar disponível em 2025.