Atlético-MG anuncia novo patrocinador master com investimento de R$ 180 milhões em três anos

A empresa de apostas esportivas on line H2bet é novo patrocinador master do Atlético-MG para os próximos três anos. O contrato tem um investimento fixo de R$ 180 milhões, mais bônus por metas atingidas, podendo ultrapassar os R$ 200 milhões. Trata-se do terceiro maior patrocinador master do futebol brasileiro.

O H2bet estampará sua marca na área mais nobre da camisa atleticana a partir de 2025, também com presença nas camisas de treino e do futebol feminino.

"É motivo de muito orgulho fazer parte da história do Galo. Sempre foi um desejo do H2 estar na camisa de um grande clube de futebol. Somos malucos com o que amamos e a Massa Atleticana é assim também. Nossa relação vai além de patrocínio e investimento. Queremos ajudar o Galo a continuar cada vez mais forte, viver a paixão da torcida a cada jogo e mostrar que o jeito do H2 é diferente", disse Ueltom Lima, CEO do Grupo H2.

Com o novo acordo, o Atlético-MG passa a ter o maior patrocínio da história do futebol mineiro. "É com grande satisfação que anunciamos esse acordo com o H2bet. Será uma parceria de sucesso e determinante para que tenhamos um elenco ainda mais forte nas próximas temporadas. O H2 optou pelo Galo devido à paixão especial que o torcedor atleticano tem com o clube, e isso muito nos orgulha", destaca o CEO do Atlético-MG, Bruno Muzzi. "O H2bet é uma empresa séria e sólida, que tem como pilares a defesa do jogo responsável e da integridade esportiva, com uma cultura organizacional parecida com a do Atlético."