Depay publica nas redes conversa com Pogba ao lado de dirigente do Corinthians e anima torcida

Torcedores do Corinthians voltaram a ficar entusiasmados com uma possível negociação com Paul Pogba neste sábado. O atacante Memphis Depay publicou nas redes sociais uma foto na qual conversa pelo celular com o jogador francês. Na imagem também está o diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira. Memphis Depay e o dirigente alvinegro estão passando férias em Gana, na África.

O Corinthians não tem negociações com o atleta francês. Recentemente, a "Fatal Model", empresa de acompanhantes, mostrou interesse em ajudar o clube alvinegro em eventuais tratativas com Pogba, mas o Corinthians não aceitou. O clube não tem o francês como prioridade para a próxima temporada.

O Corinthians deve realizar contratações pontuais para a equipe de Ramón Díaz para o ano de 2025. A diretoria prioriza um lateral-esquerdo, um zagueiro e um atacante para a próxima temporada.

Paul Pogba está afastado dos gramados em razão de uma punição por doping. O jogador voltará a treinar em janeiro e estará livre para retornar aos campos em março do ano que vem. O atleta está sem clube após encerrar o contrato com a Juventus, da Itália.

Em meio a essa indefinição sobre a vinda do astro francês, o técnico Ramón Diaz já deixou claro para diretoria que pretende ter a base do elenco atual sob o seu comando no ano que vem. Após um ano cheio de percalços, quando até a ameaça de rebaixamento no Nacional foi uma realidade no clube, o Corinthians conseguiu dar a virada no fim do torneio. Além de emplacar nove vitórias seguidas na competição, a agremiação paulista ainda garantiu uma vaga na fase preliminar da Libertadores.