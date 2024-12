Tatum brilha e faz primeiro 'triple-double' com mais de 40 pontos nos Celtics desde Larry Bird

Jayson Tatum e o Boston Celtics começaram em ritmo lento, mas, aos poucos, passaram a dominar o Chicago Bulls e venceram por 123 a 98, neste sábado, fora de casa. Tatum foi o destaque da noite, com 43 pontos, 16 rebotes e dez assistências.

O terceiro "triple-double" da carreira de Tatum foi o primeiro com mais de 40 pontos de um jogador dos Celtics desde que Bird marcou 49 pontos, pegou 14 rebotes e fez 12 assistências contra o Portland Trail Blazers em uma vitória por 152 a 148 na prorrogação dupla em 15 de março de 1992, segundo a franquia. Bird somou, na carreira, 59 "triples-doubles" em suas 13 temporadas com o conjunto de Boston.

"Larry Bird é provavelmente o melhor jogador a vestir este uniforme", disse Tatum após a partida. "Então, sempre que você faz algo que faz lembrá-lo, é algo especial, mesmo que você nunca alcance esse ápice."

Tatum fez ainda seu sexto "double-double" consecutivo e o 14º nesta temporada da NBA. "Joe (Mazzulla) me desafia todas as noites, apenas para motivar meus companheiros e descobrir maneiras de dominar toda a quadra. Obviamente, nesta noite, marquei muitos pontos e peguei rebotes. Em determinadas noites, parece diferente", disse o astro.

O jogo estava empatado em 42 pontos no meio do segundo quarto, antes de o Boston Celtics se tornar mais agressivo em quadra. No intervalo, a vantagem era de 61 a 54, e a equipe de Boston deslanchou no segundo tempo.

Kristaps Porzingis marcou 22 pontos e Jaylen Brown acrescentou 19 para ajudar os Celtics a se recuperar de uma derrota de 117 a 108 para o mesmo Chicago Bulls, em Boston, na quinta-feira.

Em Minneapolis, Stephen Curry marcou 11 pontos seguidos no quarto período, de um total de 31, e liderou a vitória do Golden State Warriors por 113 a 103 sobre o Minnesota Timberwolves. Trayce Jackson-Davis contribuiu com 15 pontos e nove rebotes, enquanto Brandin Podziemski fez 12 pontos.

Curry acertou três cestas de 3 pontos e dois lances livres em um intervalo de 90 segundos que ajudou o Warriors a ampliar a vantagem depois de desperdiçar uma gordura de 21 pontos no primeiro tempo.

Do lado de Minnesota, Anthony Edwards e Donte DiVincenzo anotaram 19 pontos cada um. Rudy Gobert marcou 18 pontos e pegou 12 rebotes. Os Timberwolves começaram bem e, no terceiro quarto, chegaram a virar o placar duas vezes, anotando 38 pontos na parcial, mas não conseguiram manter o ritmo no final.

Em Sacramento, LeBron James anotou 32 pontos e o Los Angeles Lakers derrotou o Sacramento Kings por 103 a 99, repetindo o triunfo de quinta-feira. Atrás no placar por 101 a 99 a 12 segundos do fim da partida, os Kings tiveram a chance de empatar depois que Anthony Davis errou dois lances livres, mas desperdiçaram o rebote. Austin Reaves sofreu falta e converteu os dois lances livres para encerrar o jogo.

Já o Cleveland Cavaliers, dono da melhor campanha da temporada, derrotou o Philadelphia 76ers por 126 a 99, com 26 pontos de Darius Garland, 22 de Evan Mobley e 19 de Donovan Mitchell. Os Cavaliers ainda igualaram seu recorde da temporada com 22 cestas de três pontos e chegaram a 16 vitórias em 17 jogos em casa.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Sacramento Kings 99 x 103 Los Angeles Lakers

Orlando Magic 121 x 114 Miami Heat

Atlanta Hawks 112 x 128 Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets 94 x 105 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 112 x 101 Washington Wizards

Chicago Bulls 98 x 123 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 126 x 99 Philadelphia 76ers

New Orleans Pelicans 93 x 104 New York Knicks

San Antonio Spurs 114 x 94 Portland Trail Blazers

Dallas Mavericks 113 x 97 Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves 103 x 113 Golden State Warriors

Phoenix Suns 125 x 133 Detroit Pistons

Acompanhe os jogos deste domingo:

Toronto Raptors x Houston Rockets

Sacramento Kings x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets