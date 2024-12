Negociações avançam e São Paulo fica perto de anunciar retorno de Oscar

O meia Oscar está muito de retornar ao Brasil. O jogador de 33 anos estava livre no mercado depois de deixar o Shanghai Port, da China, clube que defendeu entre 2017 e 2024. O destino deve ser o São Paulo, clube que deixou há 14 anos envolto a uma série de polêmicas.

Segundo apuração do site GE, com as informações noticiadas primeiramente pela ESPN e pelo UOL e confirmadas neste domingo pelo Estadão, Oscar teria se reunido com sua família para discutir a volta ao time do Morumbi. As partes sentiram um "clima positivo" para sua volta e a assinatura está próxima de acontecer. Até então, havia um tom de dúvida com relação à aceitação do torcedor são-paulino quanto a seu retorno.

A definição de Oscar com a diretoria do São Paulo ainda precisa de alguns acertos. O salário do meia já teria sido definido. Resta agora acertar o tempo de contrato, que, segundo a apuração do GE, deve ser de três temporadas. Oscar tem sido sondado pelo presidente Julio Casares desde que decidiu sair do futebol chinês. Para isso, os dirigentes estudam até arrumar um investidor parceiro para ajudar a arcar com os custos do novo reforço.

Oscar é cria da base do São Paulo. Ele chegou a participar do elenco principal, mas não marcou gols. Depois, foi para o Internacional, o Chelsea, da Inglaterra, e o Shanghai Port, da China. Também defendeu a seleção brasileira e fez o único gol na fatídica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na Copa de 2014.

A saída de Oscar do São Paulo ocorreu em 2010, após uma longa disputa judicial. O jogador havia ingressado com uma ação contra o clube em 2009 depois de disputar um jogo em 2008 e 13 partidas em 2009. A defesa do meia alegou irregularidades em seu contrato de trabalho, que foi assinado quando ele ainda era menor de idade. O atleta alegava que o clube o pressionou a renovar por cinco anos, enquanto o São Paulo defendia a validade do contrato. Em 2010, Oscar conseguiu a liberação e foi para o Internacional.

A disputa continuou até que, em 2012, as duas partes chegaram a um acordo, tendo o Internacional de pagar R$ 15 milhões ao São Paulo pela compra de Oscar.