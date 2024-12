Botafogo comunica retorno de Adryelson para o Lyon e destaca conquistas do zagueiro

O Botafogo confirmou neste domingo o retorno do zagueiro Adryelson para o Lyon, da França. O jogador chegou ao clube carioca no meio do ano, através de uma negociação entre as equipes de John Textor, e foi essencial nas campanhas dos títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.

"Sinônimo de dedicação, empenho e esforço, Adryelson retornou ao Botafogo para uma missão e marcou seu nome em nossa história com uma jornada Gloriosa que culminou nos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.Adry, sua dedicação, empenho e comprometimento deixaram marcas e momentos inesquecíveis, e todos os alvinegros têm um imenso orgulho de você", diz a nota do clube.

Com 26 anos, Adryelson disputou 11 jogos neste seu retorno ao Botafogo e marcou um gol, justamente na vitória diante do Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque. A partida marcou uma volta por cima na carreira do zagueiro, que foi muito criticado pela expulsão diante do próprio Palmeiras em 2023. O jogo em questão marcou a derrocada do clube no Brasileirão daquele ano.

Em seu retorno, Adryelson acabou sendo fundamental em um momento que o Botafogo precisava de um substituto para Bastos nos jogos finais da temporada. Ele formou dupla com Alexander Barbosa e juntos deram a sustentação necessária para o clube voltar a ser campeão.

"Boa sorte, Xerife. Você sempre será parte da nossa história. ESTAVA ESCRITO", completa a nota do Botafogo, que se despediu do zagueiro. Adryelson já é aguardado no Lyon, visando o Campeonato Francês.

Enquanto isso, o Botafogo trabalha para reforçar o seu elenco e suprir a ausência de Adryelson para 2025, ano do Mundial de Clubes. O clube alvinegro ainda está tímido no mercado e não fez nenhuma contratação.

O Botafogo deve voltar a campo no dia 11 de janeiro para enfrentar o Maricá, no Engenhão, na estreia do time no Campeonato Carioca.