Arteta destaca persistência de Gabriel Jesus no Arsenal e Martinelli elogia: 'Fenomenal'

As brilhantes atuações de Gabriel Jesus pelo Arsenal diante do Crystal Palace, tanto no Campeonato Inglês quanto na Copa da Liga Inglesa, geraram inúmeros elogios ao brasileiro. O técnico Mikel Arteta, por sinal, destacou a persistência do jogador, que não desistiu quando estava em baixa e acabou dando a volta por cima neste final de ano, logo após o Palmeiras demonstrar interesse em seu retorno ao clube.

"Você tem que se preparar para a oportunidade, é isso. Você erra em se preparar somente quando tem a chance. Então, você quer e quer cedo. E às vezes não vai acontecer, você tem que tentar de novo. Às vezes você não vê as recompensas, é como olhar no espelho depois de um dia na academia ou uma semana, ou um mês. Às vezes leva tempo e então de repente todo mundo começa a dizer que você parece diferente e muito melhor. Você parece mais saudável e agora coisas boas acontecem. Então, eu acho que é um bom exemplo para entender o que Gabi fez", afirmou.

Gabriel Jesus fez cinco gols em dois jogos frente ao Crystal Palace. Na Copa da Liga Inglesa, ele marcou os três na vitória por 3 a 2. No Campeonato Inglês, fez os dois primeiros do time no triunfo por 5 a 1. "A beleza do futebol é que essas coisas acontecem. Ele marcou a mesma quantidade em 45 jogos em três dias. Marcou cinco gols e poderia ter feito mais um hat-trick hoje. Grande crédito para ele porque ele colocou tanto trabalho nisso e tanta confiança no que faz. Ele foi paciente e foi recompensado", completou.

O camisa 9 também foi elogiado por seu companheiro de equipe, o xará Gabriel Martinelli, que usou até mesmo a alcunha que acompanhou a carreira de Ronaldo. "Jesus é um cara fenomenal, que todo mundo adora dentro do grupo. Trabalha bastante todos os dias, se doa ao máximo nos jogos e nos treinos. É um cara que merece muito o momento que está vivendo. Vem jogando muito e, com a confiança lá em cima, a gente sabe o que ele pode trazer ao nosso time", disse.

Com 27 anos, Jesus tem 22 partidas pelo Arsenal nesta temporada e seis gols marcados, cinco só nos últimos dois compromissos. Arteta garantiu que o brasileiro terá uma sequência entre os titulares, justamente para aproveitar o momento dentro das quatro linhas.

Em terceiro lugar, com 33 pontos, atrás apenas de Liverpool (39) e Chelsea (35), o Arsenal volta a campo na sexta-feira, às 17h15, horário de Brasília, para enfrentar o Ipswich, no Emirates Stadium.