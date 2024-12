Santos ajusta detalhes com São Paulo e fica perto de ter meia Galoppo por empréstimo

O Santos está ajustando os últimos detalhes para selar a contratação do meia argentino Giuliano Galoppo, de 25 anos, por empréstimo até o final de 2025 junto ao São Paulo. Há um pequeno entrave em cima de uma cláusula de compra obrigatória que deve ser resolvida nas próximas horas.

O São Paulo queria estipular um prazo curto de jogos para que o Santos fosse obrigado a adquirir os direitos de Galoppo, que tem contrato com o clube da capital até 2027. A expectativa é que essa cláusula fique em torno de 60% a 70% das partidas feitas pela equipe alvinegra em 2025.

Galoppo chegará ao Santos após se recuperar de uma artroscopia no joelho esquerdo, realizada em novembro. Na temporada, sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o meia fez 28 jogos com a camisa tricolor, marcou um gol e deu uma assistência.

Ele está no São Paulo desde 2022, mas não vem conseguindo engatar uma sequência de jogos. No ano passado fez 11 partidas e marcou oito gols, mas sofreu com lesões a partir de março e só voltou a ter oportunidade nesta temporada.

O Santos ainda não anunciou nenhuma contratação para 2025. O clube tenta primeiramente definir o nome do seu novo treinador após a saída de Fábio Carille. Gustavo Quinteros, do Vélez Sarsfield, ganhou forças na Vila Belmiro nos últimos dias.

Além disso, o clube tenta definir o futuro dos jogadores que retornam após o fim de empréstimo, casos dos atacantes Lucas Braga, que estava no futebol japonês, e Lucas Barbosa, ex-Juventude.

A diretoria entende também que está na hora de voltar a priorizar as categorias de base. Sendo assim, o boliviano Miguelito deve ganhar sequência na equipe principal. O jogador, inclusive, estará na pré-temporada do time nos Estados Unidos.

A estreia do Santos no Paulistão será diante do Mirassol, na Vila Belmiro. A partida está prevista para o dia 15 de janeiro.