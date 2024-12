Lutador brasileiro ex-UFC sofre fratura no pênis durante treino e faz cirurgia de emergência

O lutador Mateus Mendonça, o "Bocão", sofreu uma fratura no pênis após levar uma pancada na região pélvica. A lesão ocorreu durante um treinamento de jiu-jítsu do atleta no Maranhão, sua terra natal.

Mateus Mendonça, que é ex-lutador do UFC, teve que passar por um procedimento cirúrgico na última quinta-feira. O brasileiro deve ficar afastado dos treinos e competições por cerca de dois meses, para a recuperação total da cirurgia.

"Eu estava treinando jiu-jítsu no Maranhão. Estava lá passando férias na casa da minha mãe. Fui treinar jiu-jítsu na academia do meu professor, um dia antes de voltar para São Paulo. No segundo rola, eu fui rolar com o Bruno (professor) e ele tacou o joelho nas minhas partes íntimas, quando estava tentando passar a guarda", disse Mateus Mendonça em entrevista à Agência Fight.

"Eu senti uma dor absurda e corri para o banheiro, começou a arder. Mas depois passou a dor e eu continuei. Quando eu já estava aqui (em São Paulo), um mês depois, treinando normalmente, sem dor, passei a notar alguns problemas. Comecei a mexer e tinha um caroço. Aí eu fui no hospital. Chegando lá, o médico fez um exame e já me transferiu de imediato para outro hospital para fazer essa cirurgia", contou.

O uso da coquilha, equipamento de proteção para a região, é obrigatório nos combates de MMA. Mas muitos atletas não utilizam o aparelho durante os treinamentos. "É bom que fica de alerta para todo mundo - todos os caras que treinam jiu-jítsu, grappling, MMA, tudo que tiver contato: usem uma coquilha para evitar acidente. Eu, a partir de hoje, pode ser qualquer treino, não treino mais sem coquilha (risos). Tem que se prevenir", afirmou.

"Não machuca, evita acidente, evita várias coisas. Eu fazia sparring e não era acostumado a usar coquilha, nenhum treino. Quase ninguém tem o costume de treinar de coquilha, usa só na hora que vai lutar. Vou falar para todo mundo agora: usem a coquilha em qualquer situação", alertou o lutador.