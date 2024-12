Preterido pela Red Bull, Tsunoda diz que fez uma das melhores temporadas da sua carreira na F-1

Preterido pela Red Bull na semana passada, Yuki Tsunoda avalia sua temporada na Fórmula 1 de forma positiva. O piloto japonês acredita ter feito uma das melhores de sua carreira na categoria ao terminar o Mundial na 12ª colocação, a mais alta que obteve em quatro anos no campeonato.

"Estou marcando mais da metade dos pontos para a equipe e conseguindo mostrar boa consistência, e consistentemente superando meus companheiros de equipe. Espero que eles possam construir um pouco mais de confiança em mim", afirmou, em tom de recado para a cúpula da Red Bull, dona da equipe RB, pela qual o japonês corre.

Tsunoda estava na "linha de sucessão" da Red Bull até a semana passada para substituir o mexicano Sergio Pérez, dispensado pelo time antes do fim do seu contrato em razão do fraco desempenho ao longo deste ano. Com frequência, pilotos da RB ascendem para a Red Bull quando há assentos vagas.

Não foi o que aconteceu com o japonês, preterido em favor do neozelandês Liam Lawson, seu companheiro durante parte da temporada na RB. Curiosamente, Tsunoda marcou mais pontos que o parceiro na soma total das equipes em que estiveram juntos no time.

"Eu dou muito feedback para a equipe fazer um carro melhor e tivemos muitas corridas em que conseguimos virar o jogo. Nessas áreas especialmente, eu me destaquei muito bem", disse Tsunoda, nesta semana.

Em 2025, Lawson será o parceiro do holandês Max Verstappen, tetracampeão mundial, enquanto Tsunoda formará dupla com o estreante franco-argelino Isack Hadjar, vice-campeão da Fórmula 2 neste ano.