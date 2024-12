Clube italiano nega que torcida tenha celebrado gol de bisneto de Mussolini com gestos nazistas

A direção da Juve Stabia, time da segunda divisão do futebol italiano, negou nesta terça-feira que seus torcedores tenham feito gestos nazistas ao celebrarem gol do lateral-direito Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador Benito Mussolini, no fim de semana passado.

"Não aceitamos exploração de um garoto de ouro como Romano Floriani Mussolini e o mesmo vale para nossos torcedores que torceram como sempre fizeram no passado com qualquer outro atleta", registrou o clube, em comunicado divulgado nesta terça.

A comemoração da torcida, que lembraria os gestos feitos pelo ditador, foi constatada por veículos da imprensa nacional e internacional, no domingo, na vitória da Juve Stabia sobre o Cesena por 1 a 0.

Depois que o locutor do estádio Romeo Menti, em Vicenza, mencionou o primeiro nome do jogador (Romano) as arquibancadas começaram a entoar o sobrenome de Mussolini e alguns torcedores realizaram a saudação usada na época do líder fascista, conhecido como "Il Duce".

Romano Floriani Mussolini foi cedido pela Lazio para o Juve Stabia, e o empréstimo termina em junho de 2025. Ele começou nas categorias de base da Roma, e neste temporada tem 19 partidas disputadas (uma pela Copa da Itália e 18 pela segunda divisão).

O lateral marcou seu primeiro gol de cabeça, aos 21 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Piscopo. Ele teria dito ao jornal italiano Gazzetta dello Sport que prefere ser chamado de Romano Mussolini e não Romano Floriani.