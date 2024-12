Valencia anuncia o técnico Carlos Corberán para tentar escapar da degola no Espanhol

Vice-lanterna do Campeonato Espanhol, o Valencia anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do técnico Carlos Corberán, cujo vínculo se estenderá até junho de 2027. Ele comandava o West Bromwich Albion, sétimo colocado na segunda divisão inglesa.

O clube demitiu Rubén Baraja na segunda-feira depois do empate por 2 a 2 com o Alavés, em pleno estádio Mestalla, que deixou a equipe estagnada na zona de rebaixamento do Espanhol, com 12 pontos em 17 partidas disputadas, dividindo a última posição com o Valladolid. O mau resultado em casa também desencadeou novos protestos contra o proprietário, Peter Lim.

"Carlos Corberán foi nomeado treinador do Valencia, assinando um contrato até 2027", anunciou o clube, em comunicado divulgado em seu site. O valor do negócio não foi divulgado, mas a imprensa espanhola estipula que o clube espanhol pagou cerca de US$ 3 milhões (R$ 18,4 milhões) aos ingleses para contar com o treinador, que chegou a atuar no juvenil do Valencia como atleta.

O West Brom declarou que Corberán, de 41 anos, "está pronto para retornar à sua terra natal com a gratidão do clube e os melhores desejos após um período de dois anos no The Hawthorns". A princípio, Chris Brunt, Damia Abella e Boaz Myhill "supervisionarão as funções da equipe principal até um novo aviso".

Corberán afirmou, na plataforma X, que "a decisão de sair (do West Brom) foi a mais difícil de sua vida".

A próxima partida do Valencia na liga espanhola será contra o Real Madrid, em casa, no dia 3 de janeiro, em jogo adiado de outubro por causa das inundações que atingiram a cidade. A equipe tentará encerrar um jejum de quatro partidas, sendo três derrotas, a fim de se recuperar na competição nacional.