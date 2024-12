Cristiano Ronaldo leva família à Lapônia e encara piscina 'congelante' no Natal

Na folga de fim de ano do Campeonato Saudita, Cristiano Ronaldo decidiu trocar o calor do Oriente Médio pelo frio extremo da Lapônia, território no norte da Escandinávia que é também considerado a "terra do Papai Noel". O craque português levou a família para passar o Natal a menos 20º de temperatura.

De cueca e bem-humorado, o atacante brincou que estava "só um pouco frio" ao mostrar o local coberto de neve e resolveu dar um mergulho em uma piscina a 2º negativos. "Vejam essa experiência. Congelante. Menos 20º. Tanto faz, vou tentar", afirmou o português em vide publicado em suas redes sociais.

O atleta de 39 anos viajou com a companheira, Georgina Rodriguez, e os filhos, que também foram filmados pelo craque, na terça-feira, em encontro com o Papai Noel. Em outra foto, Cristiano Ronaldo fez um registro dele com a mulher e os cinco filhos sentados à mesa com pijamas iguais e escreveu: "A parte mais importante do Natal".

O ex-jogador do Real Madrid e do Manchester United se esquivou de esquiar com o restante da família e desejou a seus seguidores - são 645 milhões apenas no Instagram - um "Feliz Natal" em espanhol.

O Al-Nassr volta a campo no Campeonato Saudita no dia 9 de janeiro, quando recebe o Al Akhdoud pela 14ª rodada. A equipe de Cristiano Ronaldo é quarta colocada na competição, com 25 pontos, 11 atrás do líder Al-Ittihad e com nove a menos que o Al-Hilal, do brasileiro Neymar, atual vice-líder.