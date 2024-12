Oscar destaca boa fase e mira a Copa Libertadores pelo São Paulo: 'Sei como é importante'

Recém-contratado pelo São Paulo, o meia Oscar falou pela primeira vez após o retorno ao clube e mostrou estar em sintonia com a torcida. O jogador de 33 anos se mostrou empolgado com o retorno ao clube destacou a importância de fazer uma boa campanha na próxima edição da Copa Libertadores.

"Sei o quanto é importante a Libertadores para o São Paulo. Espero que o nosso time possa fazer um bom campeonato e chegar o mais longe possível. Precisamos começar o ano bem para chegar forte na Libertadores", comentou Oscar em entrevista ao SPFC Play, canal oficial do clube.

O reforço, que deve usar a camisa 8, assinou um contrato de três anos com a agremiação do Morumbi depois de oito temporadas no futebol chinês. O jogador afirmou que atravessa um dos melhores momentos de sua carreira e, assim, espera contribuir para que o São Paulo aumente o número de troféus em sua galeria.

"Estou em uma fase muito boa, tanto tecnicamente quanto fisicamente. O último ano foi um dos meus melhores em Xangai, tive mais de 30 assistências, fiz mais de 15 gols", afirmou o meia, que defendia o Shanghai Port no futebol asiático. "Espero ajudar o clube o máximo que eu puder a conquistar grandes títulos."

Oscar ainda lembrou da convivência com Lucas Moura nas categorias de base do time tricolor e o contato recente com o amigo, que demonstrou satisfação em reeditar a parceria no próximo ano.

"O Lucas me mandou mensagem, queria saber se ia dar certo ou não. Também tem o Luiz Gustavo, com quem joguei na seleção brasileira. Então, são várias pessoas que já jogaram comigo e ficaram felizes que eu estou voltando para o São Paulo. Espero fazer uma boa dupla com o Lucas, já fizemos na base e eu espero agora retribuir também no profissional", disse.

O jogador também demonstrou que não ficaram mágoas após uma saída conturbada do clube para o Internacional há 14 anos. Ele disse ter recebido apoio dos torcedores são-paulinos, o que foi fundamental para que optasse por retornar ao futebol brasileiro.

"Tenho muito carinho pelo torcedor, por mais que eu tenha jogado muito pouco no profissional. Agora, na minha volta, o carinho foi maior, onde eu ia todo mundo falava: 'Volta, por favor'. Isso para mim e para a minha família foi muito especial. Que bom que deu certo", comentou Oscar, que já passou por exames médicos e se apresentará para a pré-temporada em janeiro, antes da viagem para os Estados Unidos.