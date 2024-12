Guardiola lamenta empate, mas vê Manchester City perto de encerrar crise: 'Temos de continuar'

A má fase instalada no Manchester City parece não ter fim, mas o técnico Pep Guardiola mostrou confiança na reabilitação após o empate de sua equipe por 1 a 1 com o Everton, nesta quinta-feira, no Etihad Stadium, pela 18ª rodada do Campeonato Inglês.

"Jogamos muito bem, mas estamos num período em que criamos (várias) chances e sofremos gol na primeira vez em que nos atacam", lamentou o técnico. "Temos de continuar, tivemos bom desempenho ofensiva e defensivamente. Chutamos muito a gol, mas não conseguimos o resultado que queríamos."

A equipe de Haaland, Savinho, Foden e companhia acumula nove derrotas, três empates e apenas uma vitória nas últimas 13 partidas, uma marca negativa inédita na carreira do treinador espanhol. O City ocupa a modesta sétima posição no Campeonato Inglês, com 28 pontos, e está cada vez mais distante de brigar pelo pentacampeonato nacional.

Questionado sobre a crise, Guardiola se mostrou conformado. "Aceitamos. É a vida. Não esperávamos ficar sem ganhar tantos jogos. O que temos que fazer? Continuar", resumiu o comandante, confiante em um resultado positivo neste domingo, diante do ameaçado Leicester.

"É claro que precisamos de resultados e não estamos conseguindo. A equipe voltou a jogar muito bem em todos os setores, mas, infelizmente, não conseguimos (vencer). É hora de se recuperar e ir com a melhor mentalidade possível (para o próximo jogo). É isso que temos de fazer", analisou o técnico, que evitou responsabilizar Haaland pelo placar por causa do pênalti perdido. "Tem hora que você cria muitas chances e eles marcam gol", repetiu.