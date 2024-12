Botafogo se despede do goleiro Gatito Fernández pelas redes sociais: 'Sempre um ídolo!

O Botafogo usou as redes sociais nesta quinta-feira para se despedir do goleiro Gatito Fernández, que acertou o seu retorno ao futebol paraguaio, e vai defender as cores do Cerro Porteño após um período de sete anos no futebol carioca.

Com grande identificação com a torcida, o atleta estava nos planos da diretoria para a temporada 2025. A decisão de deixar o clube passa pelo fato de o goleiro ser titular na equipe paraguaia. Desde que Gustavo Alfaro assumiu a seleção de seu País, ele voltou a ser convocado.

Com a inscrição "Obrigado, Gatito! Para sempre um ídolo do Botafogo de Futebol e Regatas", o clube postou a sua homenagem ao atleta que chegou ao clube em 2017 e ostenta o posto de jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa do Botafogo: 218 jogos.

Pelo time carioca, ele participou das conquistas do Campeonato Carioca de 2018, da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 e integrou o elenco neste ano, quanto o a equipe alvinegra levantou os títulos da Copa Libertadores e também do Brasileirão.

Mesmo com poucos jogos pelo Botafogo na temporada - foram 22 no total -, Gatito Fernández é titular absoluto do Paraguai, que busca uma vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção guarani fechou o ano na sexta colocação das Eliminatórias, com 17 pontos, um a menos que o Brasil.

Após aproveitar um dos anos mais vitoriosos da sua história, o Botafogo agora precisa lidar com o desmanche da equipe. Além de Gatito, o clube carioca perdeu o argentino Thiago Almada, um dos destaques da equipe, e o zagueiro Adryelson, que arrumaram as malas para o Lyon, equipe francesa também gerida pelo empresário John Textor, além do volante Tchê Tchê, que não teve o contrato renovado, e do lateral Rafael, que se aposentou dos gramados.