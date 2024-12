Bia Haddad exalta espírito de grupo da equipe brasileira para disputa da United Cup

Principal nome do Brasil para a disputa da United Cup, que começa nesta sexta-feira, Beatriz Haddad Maia destacou o espírito de grupo que envolve os integrantes da delegação nacional. A estreia no torneio vai ser contra a China às 6h (horário de Brasília).

"Para mim é muito especial compartilhar momentos com pessoas que têm o mesmo tipo de vida. Às vezes não temos muito tempo para conversar e compartilhar momentos. É bom aprender com eles. Também acho que a United Cup tem um ponto especial que unimos o masculino e feminino. Isso significa muito não só para o esporte, mas também para o mundo", afirmou a tenista.

Número 1 do País e 17ª no ranking da WTA, a paulistana tem ciência da sua importância para o time. E diante do desafio, ela garante estar pronta fazer o seu papel. "Eu me preparei e estou animada para ir lá e dar 100%. É um ambiente diferente e eu me sinto pronta", comentou a competidora.

O treinador Rafael Paciaroni, que será também o capitão do time no torneio, terá na equipe, além de Bia, o cearense Thiago Monteiro, o gaúcho Rafael Matos, e os paulistas Gustavo Heide, Luisa Stefani e Carolina Meligeni.

Disputado em apenas três partidas por confronto, uma de simples masculina, uma de simples feminina e outra de duplas mistas, Paciaroni sabe que tem opções variadas na escalação do último jogo. "Tenho uma boa oportunidade de escolha porque eles jogam de maneiras diferentes. Vamos estar prontos. Não importa o placar, estaremos prontos para jogar as mistas também", complementou Paciaroni.

Melhor representante masculino do Brasil na equipe que disputa o United Cup, Thiago Monteiro vai abrir o confronto com a China. Ele enfrenta o chinês Zhizhen Zhang. Depois, o seu compromisso vai ser contra o alemão Alexander Zverev, número 2 do ranking da ATP.

"Vão ser dois belos jogos. Começar o ano contra esses grandes jogadores, que atuam muito bem, só mostra que o nível está muito alto aqui na competição", disse o tenista cearense.