Cunhado da irmã de Endrick, do Real Madrid, é morto a tiros no Distrito Federal

Um episódio trágico abalou a família de Endrick nesta semana. O cunhado da irmã do jogador do Real Madrid foi assassinado a tiros na manhã de Natal, em Samambaia do Norte, no Distrito Federal. O caso foi confirmado pela polícia e pelo estafe do ex-atacante do Palmeiras.

Maurício Nunes Gonçalves tinha 38 anos e era irmão de Marcelo Nunes, marido de Lavínia Sudré, irmã do jogador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF (SSP-DF), a vítima estava em frente a uma distribuidora de bebidas, localizada na QR 325, Conjunto 8, quando foi morta por disparos de arma de fogo. O homem morreu ainda no local.

Ainda de acordo com a SSP-DF, o caso é investigado pela 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia). A motivação do crime ainda é desconhecida.

Lavínia lamentou a morte do cunhado nas redes sociais. "Hoje nos despedimos de uma pessoa que teve sua vida interrompida de forma tão cruel, mas eu creio que a justiça de Deus será feita!", escreveu, em story compartilhado no Instagram.

Marcelo, que tem sua conta nas redes sociais fechada, alterou a foto de perfil e decretou luto após a perda do irmão. O corpo de Maurício foi velado nesta quinta-feira, no cemitério de Taguatinga. Endrick ficou na Espanha e não participou da despedida.